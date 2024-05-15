Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о путче

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и минюста после предупреждения лидера партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели о вероятности попытки госпереворота, пишет Sabah.

Накануне Генеральная прокуратура Анкары начала расследование в отношении трех полицейских столичного департамента по поводу их причастности к преступной организации «Айхан Бора Каплан». В их домах провели обыски.

Соратник Эрдогана Бахчели заявил, что речь может идти о заговоре, отстранение нескольких полицейских ничего не решит. Бахчели предупредил о возможности повторения попытки госпереворота в стране.

В 2016 году в Турции произошла попытка государственного переворота, которая была подавлена уже спустя несколько часов. В результате столкновений по всей стране погибли 241 человек и более 2 тыс. получили ранения.

По подозрению в организации путча и причастности к нему в Турции были арестованы более 40 тыс. человек. Режим чрезвычайного положения был введен в стране на несколько месяцев.