Бывшего военнослужащего из Белгорода приговорили к 13 годам за госизмену

Фото: Владислав Шатило / РБК

Бывший военнослужащий Артем Семенов приговорен к 13 годам колонии строгого режима за госизмену, его также лишили звания сержанта.

«Второй Западный окружной военный суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего военнослужащего из Белгородской области Артема Семенова с лишением воинского звания сержанта», — сообщили РБК в пресс-службе суда.

Семенов был задержан 30 марта 2022 года. Процесс над ним шел в закрытом режиме, материалы дела засекречены. Преступление, которое вменяется Семенову, он совершил до начала военной спецоперации 24 февраля 2022 года.

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