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Пригожин ответил на слова генерала о 15 годах за переход из армии в ЧВК

Пригожин ответил на слова Соболева о 15 годах тюрьмы за переход мобилизованных в ЧВК
Пригожин пригласил на фронт члена комитета Госдумы по обороне Соболева. Ранее депутат заявил, что по закону мобилизованным, которые перейдут в ЧВК, грозит тюремный срок до 15 лет
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Юлия Морозова / Reuters)

Члену комитета Госдумы по обороне генералу Виктору Соболеву (КПРФ), который пригрозил мобилизованным тюремным сроком за переход в ЧВК «Вагнер», стоит приехать на фронт и «показать, на что [он] способен», заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. Слова Пригожина приводит в Telegram его пресс-служба.

«По мнению товарища Соболева, те, кто переходит на сторону Украины, в том числе сдаются в плен, — им надо премии давать, а те, кто идут в ЧВК «Вагнер», — тех надо на 15 лет сажать. Поэтому товарища Соболева надо проверить: как говорится, анализ у него взять на дизентерию антироссийскую», — сказал Пригожин.

Заявление Соболева ранее опубликовал канал «Путин в Telegram». Депутат назвал ЧВК «незаконным вооруженным формированием», которое «непонятно где зарегистрировано и какие задачи выполняет». «Если они попали в части, пусть находятся в тех частях и выполняют те задачи, которые стоят. Они не могут уйти из армии на фронте. Есть ряд законов, которые запрещают какое-либо самовольное оставление частей и уголовно наказывают за это: от 10 до 15 лет [лишения свободы]», — заявил Соболев.

В беседе с «Осторожно Media» депутат пояснил, что не говорил о том, что участники ЧВК «Вагнер» должны садиться на 15 лет в тюрьму. Речь идет о том, что солдаты не должны самовольно менять свое воинское подразделение и это регулируется соответствующим законом, отметил он. Соболев добавил, что «изначально ЧВК «Вагнер» — незаконна».

В разговоре с РБК депутат напомнил, что в прошлом году Госдума приняла закон об ужесточении уголовной ответственности за воинские преступления: самовольное оставление части, самовольное оставление позиций, дезертирство, мародерство и другие.

«Мы в армии находимся или на детской площадке? Если призваны по мобилизации или заключили контракт с соответствующими воинскими частями, они должны служить там, где служат, а не там, где они хотят служить, где платят больше или еще что-то. Я считал, считаю и буду считать, что государство должно иметь абсолютную монополию на создание, развитие и применение вооруженных сил в интересах национальной безопасности России, ее территориальной целостности, суверенитета, свободы и независимости», — сказал РБК Соболев.

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Депутат отреагировал на видеообращение мобилизованных из Ульяновской области, которое накануне распространил связанный с ЧВК телеграм-канал «Оркестр Вагнера». Мобилизованные попросили перевести их в группировку Пригожина. «Мы хотим защищать Родину в подразделениях ЧВК «Вагнер», чтобы мы знали, что за нашими спинами есть тыл, нас в любое время вывезут и нам сюда привезут боеприпасы», — заявили мужчины.

Военный человек по российским законам может работать только на государство. Наемничество запрещено: за участие в вооруженных конфликтах на территории другой страны Уголовный кодекс предусматривает наказание до семи лет лишения свободы (ст. 359); за вербовку, обучение, финансирование наемника, «а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях» — до 15 лет.

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Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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