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Роскомнадзор ограничил доступ к новостным порталам Germania.One и USA.One

В качестве основания для блокировки регулятор называет статью закона об информации о сайтах, на которых публикуются призывы к экстремизму и недостоверная общественно значимая информация
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор ограничил доступ к новостным порталам Germania.One и USA.One, которые публикуют новости о ФРГ и США на русском языке.

Доступ к Germania.One ограничивается на основании сразу шести решений Генпрокуратуры — от 3 мая, 29 апреля, 25 апреля, 20 апреля, 31 марта и 24 февраля, следует из реестра регулятора. Сайт издания внесен в реестр в связи с нарушением ст. 15.3 закона об информации, которая подразумевает ограничение доступа к интернет-ресурсам, которые распространяют призывы к участию в незаконных массовых мероприятиях и экстремистской деятельности, а также ложную общественно значимую информацию под видом достоверной.

Под эту же статью попадает сайт USA.One. Его блокируют на основании решении Генпрокуратуры от 14 мая.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

При попытке зайти на эти порталы на экране появляется предупреждение от провайдера, гласящее, что они внесены в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора или доступ к ним заблокирован судебным решением.

После начала военной операции на Украине Роскомнадзор обязал СМИ освещать боевые действия на основании информации из российских официальных источников. Впоследствии регулятор, ссылаясь на статью 15.3 закона об информации, заблокировал сайты многих СМИ: Meduza (внесено Минюстом в реестр иноагентов), «Холода», «Эха Москвы» (ликвидировано), «Новой газеты. Европа» и других.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Роскомнадзор СМИ блокировка
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