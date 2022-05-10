ФРС США назвала главные угрозы финансовой системе

По данным американского регулятора, из-за событий на Украине в мире сохраняется неопределенность в отношении перспектив инфляции, которая и до конфликта была высокой

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Федеральная резервная система (ФРС) США назвала конфликт на Украине и рост инфляции новыми главными угрозами мировой финансовой системе. Об этом со ссылкой на доклад ведомства сообщает ABC News.

По данным ФРС, экономическая неопределенность в мире возросла со времени публикации ее предыдущего отчета, который был представлен в ноябре 2021 года. Регулятор напомнил, что инфляция была высокой еще до конфликта на Украине, а нынешняя неопределенность в отношении перспектив инфляции «создает риски для финансовых условий и экономической активности».

ФРС считает, что из-за «устойчиво высокой инфляции» центральные банки могут быть вынуждены начать быстрое повышение процентных ставок. Это, как считает регулятор, может грозить финансовой нестабильностью из-за снижения объема производства, а также повышения стоимости заимствований для частных лиц и предприятий. Физлицам, в свою очередь, инфляция грозит потерей рабочих мест, указали в ведомстве.

«Дальнейшие неблагоприятные сюрпризы в отношении инфляции и процентных ставок, особенно если они сопровождаются спадом экономической активности, могут негативно повлиять на финансовую систему», — говорится в докладе ФРС.

С начала российской спецоперации на Украине во всем мире наблюдается рост как потребительских цен, так и цен на энергоресурсы. Это связано с санкционным давлением на Россию, которая до начала конфликта поставляла на мировые рынки большое количество нефти, газа, удобрений, зерновых и других сырьевых товаров.

По прогнозу Банка России от 29 апреля, инфляция в стране достигнет 18-23% в 2022 году, однако снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. Регулятор подчеркнул, что проинфляционные риски несколько снизились, но остаются существенными и связаны с дальнейшим усилением внешних торговых и финансовых ограничений.

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В свою очередь ФРС США 4 мая объявила о самом значительном с 2000 года повышении процентной ставки — сразу на 0,5 процентного пункта, до диапазона в 0,75–1% годовых. При этом американский регулятор указал на уместность дальнейшего ужесточения своей политики. Так, в марте темпы роста цен в США побили 40-летний рекорд, увеличившись до 8,5%. Инфляция потребительских расходов, на которую ориентируется регулятор при ее сопоставлении с таргетом, в марте ускорилась до 6,6% против 6,3% месяцем ранее. На 2022 год ФРС прогнозирует инфляцию 4,3% при росте ВВП США на 2,8%.

Как заявила 10 мая министр финансов США Джанет Йеллен, на сегодняшний день на рынке труда США, возможно, имеется самый большой дисбаланс спроса и предложения со времен Второй мировой войны. Согласно данным Министерства труда страны, в апреле безработица в США выросла до 6,1%, а в марте — на 6%. При этом в первом квартале 2022 года экономика США сократилась на 1,4% в годовом выражении, по предварительным данным Минторга США.