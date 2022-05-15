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Посол России в Германии выразил надежду на запуск «Северного потока — 2»

При этом дипломат отметил, что в Германии существует «политический заказ» не пользоваться газом из России и сокращать зависимость от Москвы
Фото: Pius Koller / Imago images / ТАСС
Фото: Pius Koller / Imago images / ТАСС

Посол России в Германии Сергей Нечаев выразил надежду, что власти ФРГ со временем вернутся к проекту газопровода «Северный поток — 2». Об этом дипломат заявил в эфире «Соловьев Live».

«Придет время вернуться к этому проекту, по крайней мере, я на это надеюсь», — сказал он.

По его словам, технически проект завершен, трубы не только проложены, но и заполнены технологическим газом. Он пояснил, что «Северный поток — 2» может в любой момент начать поставлять газ в Германию.

«С другой стороны, есть политический заказ никак не пользоваться газом из России, наоборот, идти по пути сокращения импорта из России», — добавил Нечаев.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Германия приостановила сертификацию газопровода «Северный поток-2» 22 февраля, на следующий день после признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик.

23 февраля министр экономики Германии Роберт Хабек допустил полную остановку проекта. По его мнению, разумнее было вообще не строить газопровод, потому что он оказался «глыбой риска» в Балтийском море, а энергетическую политику «следует оценивать с точки зрения политики безопасности и геополитической перспективы». В тот же день президент США Джо Байден поручил своей администрации ввести против проекта санкции.

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В Кремле выразили надежду, что приостановка сертификации германским регулятором будет носить временный характер. В то же время вице-премьер России Александр Новак не исключал, что Москва вправе ответить на отказ от сертификации «Северного потока-2» остановкой прокачки газа по «Северному потоку-1».

Газопровод «Северный поток-2» состоит из двух ниток труб длиной порядка 1200 км. Их совокупная мощность — 55 млрд куб. м газа в год. Предварительное решение о начале строительства газопровода при участии международного консорциума, в который входил ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall, было принято в 2012 году. Строительство газопровода завершили в сентябре 2021 года.

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