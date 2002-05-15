Италия просит партнеров по ЕС не принимать палестинцев

Италия предлагает своим партнерам по Европейскому союзу не предоставлять политического убежища 13 палестинским боевикам, выпущенным из церкви Рождества Христова в Вифлееме.

Как заявил сегодня премьер-министр и глава МИД Италии Сильвио Берлускони по окончании заседания министров иностранных дел НАТО в Рейкьявике, боевикам должно быть предоставлено разрешение на временное пребывание в европейских странах, а не постоянный вид на жительство. По мнению итальянского премьера, такое решение "позволит избежать многих проблем".

Напомним, что в ходе встречи глав МИД стран-членов ЕС, которая прошла 13 мая в Брюсселе, была достигнута договоренность о том, что боевиков, депортированных после освобождения на Кипр, примут у себя Италия, Испания, Греция, Португалия, Ирландия и Бельгия. Однако их отправка в эти европейские страны пока не состоялась, поскольку ЕС не может решить вопросы, связанные с юридическим статусом этих лиц. Ожидается, что окончательное решение будет принято в конце текущей недели. Пока рассматривается несколько вариантов, в том числе предоставление палестинцам статуса беженцев или политических беженцев.

В свою очередь, Израиль считает палестинцев "крайне опасными террористами". Власти этой страны согласились снять осаду с церкви Рождества Христова лишь при условии, что эта группа палестинцев покинет Израиль. Представителям Евросоюза удалось договориться о временном пребывании палестинцев на Кипре, где они проживают в отеле "Ларнака", до тех пор, пока в ЕС не договорятся об их окончательном местопребывании.