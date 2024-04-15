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Военная операция на Украине ,  
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Кабмин поддержал проект о сроке за порчу имущества из расовой ненависти

Кабмин поддержал проект о наказании за порчу имущества из расовой ненависти
Сюжет
Военная операция на Украине
Правительство поддержало поправку в УК о сроке за порчу имущества из расовой и политической ненависти. В пояснительной записке сказано, что в последнее время участились случаи повреждения имущества поддерживающих спецоперацию
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Правительство поддержало проект поправок к Уголовному кодексу о наказании до пяти лет лишения свободы за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам расовой или политической ненависти, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на отзыв к проекту.

Законопроект предлагает ч. 2 ст. 167 УК («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») дополнить квалифицирующим признаком — «совершение деяний по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». В качестве наказания предусмотрены принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Инициатива была предложена главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. В пояснительной записке к проекту говорится, что новые нормы направлены на «усиление ответственности за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по так называемым экстремистским мотивам», в связи с тем, что в регионах «получили распространение случаи уничтожения или повреждения имущества граждан и организаций, поддержавших проведение специальной военной операции».

Голубев сообщил о деле из-за избиения участника спецоперации в Батайске
Общество
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

За последние два года участники спецоперации на Украине неоднократно становились участниками и жертвами уличных потасовок. В сентябре прошлого года у одного из участников спецоперации — жителя Батайска Вячеслава К. — произошла словесная перепалка с посетителем кафе «Клевер», после чего из заведения вышла группа неизвестных и избила Вячеслава, а один из оппонентов несколько раз выстрелил в него из травматического оружия. СК возбудил уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК), стрелявший позже был задержан.

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