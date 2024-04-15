Путин указал губернатору на снижение рождаемости в Волгоградской области

На встрече с губернатором Волгоградской области Путин обратил его внимание на двукратное снижение рождаемости по сравнению с другими регионами, отметив, что это «все-таки многовато». Бочкарев в ответ пообещал заняться проблемой

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым заслушал его доклад о социально-экономическом положении в регионе, а также обратил его внимание на резкое падение рождаемости. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

«Андрей Иванович, в два раза больше, чем по стране, снизилась рождаемость. Все-таки в два раза — многовато. Волгоград — такое место хорошее, красивое», — сказал глава государства.

Бочаров в ответ заявил, что региональные власти работают над вопросом. «Считаем, что здесь нам необходимо вводить дополнительные меры поддержки. Мы их рассматриваем, понимаем, что нам необходимо сделать», — отметил он.

В ходе встречи губернатор рассказал президенту о наращивании объемов и номенклатуры производства предприятий Волгоградской области, росте валового регионального продукта, а также о принятом решении по созданию современного центра реабилитации и восстановления, в котором будут задействованы ведущие региональные медицинские учреждения. В конце Бочаров попросил Путина поддержать его решение о выдвижении губернатором Волгоградской области в 2024 году.

«Андрей Иванович, работа действительно большая, немало сделано. У вас все на марше, что называется, и я, безусловно, желаю вам удачи», — ответил ему президент.

За период с 2008 по 2022 год в Волгоградской области рождаемость упала почти вдвое, следует из данных Волгоградстата. Так, если в 2008-м в регионе родилось 29 438 человек, то в 2022-м — уже 17 547. Смертность менялась не сильно: за 2008 год умерли 37 797 человек, пиком стал 2021 год — 46 620 смертей, а в 2022-м это число упало до 34 107 человек.

Согласно данным Росстата, в 2023 году суммарный коэффициент рождаемости в России снизился до 1,41, обновив многолетний минимум. Спад последних лет эксперты объясняли тем, что в активный детородный возраст вступало поколение женщин 1990-х годов — гораздо менее многочисленное, чем поколение 1980-х. Вместе с тем число третьих и последующих детей в расчете на одну женщину, напротив, выросло.