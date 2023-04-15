Президент США Байден поручил выяснить, почему у обвиняемого в утечках был доступ к данным

Байден поручил узнать, почему у обвиняемого в утечке был доступ к данным

Администрация президента сосредоточится на масштабах произошедшей утечки секретных документов Пентагона, подчеркнул Байден

Президент США Джо Байден (Фото: Yuri Gripas / ABACA / POOL / ТАСС)

Администрация США выясняет, почему обвиняемый по делу об утечке материалов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейр получил доступ к большому объему секретных документов. Об этом заявил президент Джо Байден на пресс-конференции перед вылетом из Дублина (трансляция велась в Twitter Белого дома).

По его словам, он поручил своей администрации разобраться, как он получил доступ к такому объему засекреченной информации, а также Байден попросил «сосредоточиться на масштабах произошедшего».

«Я не думаю, что это займет много времени», — заключил американский лидер.

21-летнего Тейшейру задержали 13 апреля, после того, как The New York Times назвала военнослужащего администратором чата в мессенджере Discord, через который публиковались секретные документы Пентагона.

CNN со ссылкой на судебные документы пишет, что Тейшейра, работая в IT-службе ВВС Нацгвардии США, имел доступ к материалам под грифом «Совершенно секретно» с 2021 года, а публиковать их в Discord начал примерно в декабре 2022 года.

Источник телеканала в американском Минобороны пояснил, что в обязанности мужчины входила работа с сетью, где хранились документы.

Накануне, 14 апреля, в суде Бостоне Тейшейре предъявили два обвинения: в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне и в несанкционированном удалении и хранении секретных документов или материалов. На слушании присутствовали трое членов его семьи.

Сам мужчина не делал официальных заявлений. Следующее слушание по делу пройдет 19 апреля.