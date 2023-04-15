Во Франции после решения Конституционного совета начались беспорядки

В Париже задержали уже 112 демонстрантов, полиция зарегистрировала более 30 поджогов мусорных баков с высокой опасностью распространения огня, сообщили во французском МВД

Фото: Stephane Mahe / Reuters

В нескольких городах Франции протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией после одобрения Конституционным советом страны основных положений пенсионной реформы, передает BFMTV.

Источник телеканала в полиции сообщил, что у мэрии Парижа собрались 4 тыс. человек. Некоторые протестующие начали поджигать мусорные баки и мебель на улице.

«В пятницу [14 апреля] вечером в столице было зарегистрировано более 30 поджогов мусорных баков с высокой опасностью распространения [огня] и многочисленные акты насилия», — подчеркнул государственный секретарь при МВД Франции Лоран Нуньес.

В столичной полиции уточнили, что на данный момент задержали 112 демонстрантов.

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