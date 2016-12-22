Лондон заподозрил Москву в попытке очернить британское руководство

Руководство британских спецслужб готовит ответ на возможную атаку со стороны российских хакеров с публикацией компромата на министров, депутатов и высокопоставленных лиц Соединенного королевства

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Как сообщает газета Sunday Times, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила от спецслужб информацию о том, что Кремль при помощи хакеров готовит компромат на членов ее правительства. Публикация дискредитирующей информации, по данным издания, станет ответом Москвы на участие Лондона в ракетной атаке против Сирии.

Sunday Times сообщает, что Великобритания готовит «пропорциональный кибер-контрудар». Этим занимаются правительственное агентство GCHQ и Министерство обороны страны. Утверждается, что цели в России уже определены.

Также источник Sunday Times на Даунинг Стрит заявил о том, что правительство готовит меры против ближайшего окружения президента России Владимира Путина, у которых есть тайные вклады в Великобритании. «Финансовые меры против российских олигархов будут приняты в скором времени», - сказал он.

13 марта Times сообщила, что британское правительство рассматривает возможность кибератаки на Россию. Такие действия против правительственных сайтов и порталов, «распространяющих фейковые новости», допустила глава МВД Великобритании Эмбер Радд в ответ на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.