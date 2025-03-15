 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 
Эксклюзив

Экс-помощник президента США назвал «предел расширения» НАТО

Экс-помощник президента США Грэм заявил о «пределе расширения» НАТО
Россия с США и НАТО смогут прийти к соглашению о том, каковы будут пределы расширения НАТО, считает экс-помощник президента США Томас Грэм. По его мнению, разрешение конфликта на Украине определит линию, разделяющую Россию и Запад
Томас Грэм
Томас Грэм (Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости)

Интерес к дальнейшему расширению НАТО может снизиться не только в результате урегулирования украинского конфликта, но и в результате более широкой дискуссии о европейском единстве, заявил РБК научный сотрудник американского Совета по международным отношениям и экс-помощник президента США по России и Евразии Томас Грэм.

По его оценкам, разрешение конфликта на Украине определит линию, разделяющую Россию и Запад. При этом на западной стороне этой границы, как считает Грэм, также не будут заинтересованы в том, чтобы предоставить Украине полноценное членство. «Стало ясно, какой будет граница между Россией и НАТО. И это будет линия, проведенная от Баренцева моря, через Балтийское море, до Черного моря», — заметил экс-советник президента США.

Он отметил, что вне НАТО осталось очень мало европейских стран, включая Украину, которая, по его оценкам, не вступит в альянс — по крайней мере, в ближайшей перспективе и «почти наверняка никогда». «Если гадать на хрустальном шаре, то думаю, что НАТО расширится на Балканы. Босния и Герцеговина станет членом НАТО. Не исключаю, что со временем в альянс войдет и Сербия. Но все это — часть процесса по консолидации Европы в рамках НАТО и Европейского союза. При этом, как я уже сказал, маловероятно, что мы увидим Украину в составе НАТО», — добавил Грэм. В связи с этим, по его мнению, Россия с США и НАТО смогут прийти к соглашению о том, каковы будут пределы расширения альянса. «Я бы сказал, что на сегодняшний день мы уже практически видим эти границы», — заключил Грэм. «Как я уже сказал, маловероятно, что мы увидим Украину в составе НАТО. Опять же, я не могу представить себе сценарий, при котором Белоруссия станет частью НАТО. Да и кавказские страны, мягко говоря, проблематичны».

Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на риски эскалации при размещении инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, а стремление Украины в альянс называл одной из причин начала военной операции. Вместе с тем глава государства говорил, что у России нет намерения воевать с НАТО.

14 марта генсек альянса Марк Рютте заявил в интервью Bloomberg, что для США и ЕС было бы неплохо восстановить нормальные отношения с Россией после урегулирования на Украине. «Было бы нормально, если бы война как-то прекратилась для Европы, шаг за шагом, а также для США, шаг за шагом, чтобы восстановить нормальные отношения с Россией, — сказал он. — Но мы еще далеки от этого, мы должны продолжать оказывать на них (Москву. — РБК) давление».

«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп

Путин назвал условие прекращения боевых действий

ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов

Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет

«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии

Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»

Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Apple внедрит новую функцию в AirPods

Как изменятся ПДД для самокатов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
расширение НАТО США Россия конфликт на Украине
Материалы по теме
Томас Грэм — РБК: «Стало ясно, какой будет граница между Россией и НАТО»
Политика
Рютте подтвердил отказ от обсуждения членства Украины в НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 14 мар, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 14 мар, 17:45
Четырехкратную олимпийскую чемпионку Сметанину выписали из больницыСпорт, 15:42
Bloomberg оценил вероятность возвращения российского газа в ЕвропуЭкономика, 15:41
В ФРГ медбрата обвинили в убийстве девяти человек ради «спокойной» сменыОбщество, 15:36
Экс-помощник президента США назвал «предел расширения» НАТОПолитика, 15:23
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 15:20
Хоккеиста ЦСКА отстранили из-за положительной допинг-пробыСпорт, 15:20
В Вязьме задержали подростка, поджегшего Музей Неизвестного солдатаОбщество, 15:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Отец Каменева рассказал о ситуации с допинг-пробой хоккеиста ЦСКАСпорт, 14:50
Экс-помощник президента США назвал возможную линию перемирия на УкраинеПолитика, 14:37
Экс-замгубернатора Брянской области арестовали по делу о крупной взяткеПолитика, 14:31
В Белграде водитель на BMW врезался в толпу протестующихОбщество, 14:29
Во Франции мать и двое сыновей ворвались в школу с ножомОбщество, 14:19
Участник расистского скандала с «Зенитом» решил итог «Кубка эль-пластико»Спорт, 13:58
Хинштейн рассказал об эвакуации людей из освобожденных курских районовПолитика, 13:58