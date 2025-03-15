Экс-помощник президента США назвал «предел расширения» НАТО

Россия с США и НАТО смогут прийти к соглашению о том, каковы будут пределы расширения НАТО, считает экс-помощник президента США Томас Грэм. По его мнению, разрешение конфликта на Украине определит линию, разделяющую Россию и Запад

Томас Грэм (Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости)

Интерес к дальнейшему расширению НАТО может снизиться не только в результате урегулирования украинского конфликта, но и в результате более широкой дискуссии о европейском единстве, заявил РБК научный сотрудник американского Совета по международным отношениям и экс-помощник президента США по России и Евразии Томас Грэм.

По его оценкам, разрешение конфликта на Украине определит линию, разделяющую Россию и Запад. При этом на западной стороне этой границы, как считает Грэм, также не будут заинтересованы в том, чтобы предоставить Украине полноценное членство. «Стало ясно, какой будет граница между Россией и НАТО. И это будет линия, проведенная от Баренцева моря, через Балтийское море, до Черного моря», — заметил экс-советник президента США.

Он отметил, что вне НАТО осталось очень мало европейских стран, включая Украину, которая, по его оценкам, не вступит в альянс — по крайней мере, в ближайшей перспективе и «почти наверняка никогда». «Если гадать на хрустальном шаре, то думаю, что НАТО расширится на Балканы. Босния и Герцеговина станет членом НАТО. Не исключаю, что со временем в альянс войдет и Сербия. Но все это — часть процесса по консолидации Европы в рамках НАТО и Европейского союза. При этом, как я уже сказал, маловероятно, что мы увидим Украину в составе НАТО», — добавил Грэм. В связи с этим, по его мнению, Россия с США и НАТО смогут прийти к соглашению о том, каковы будут пределы расширения альянса. «Я бы сказал, что на сегодняшний день мы уже практически видим эти границы», — заключил Грэм. «Как я уже сказал, маловероятно, что мы увидим Украину в составе НАТО. Опять же, я не могу представить себе сценарий, при котором Белоруссия станет частью НАТО. Да и кавказские страны, мягко говоря, проблематичны».

Президент России Владимир Путин неоднократно указывал на риски эскалации при размещении инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, а стремление Украины в альянс называл одной из причин начала военной операции. Вместе с тем глава государства говорил, что у России нет намерения воевать с НАТО.

14 марта генсек альянса Марк Рютте заявил в интервью Bloomberg, что для США и ЕС было бы неплохо восстановить нормальные отношения с Россией после урегулирования на Украине. «Было бы нормально, если бы война как-то прекратилась для Европы, шаг за шагом, а также для США, шаг за шагом, чтобы восстановить нормальные отношения с Россией, — сказал он. — Но мы еще далеки от этого, мы должны продолжать оказывать на них (Москву. — РБК) давление».