Axios узнал о скорой отставке спецпосланника Трампа по заложникам
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по делам заложников Адам Бёлер покинет свой пост, передает Axios со ссылкой на чиновников Белого дома.
Бёлер курировал переговоры с ХАМАС со стороны США. По данным источников Axios, он решил уйти с поста добровольно.
Высокопоставленный представитель президентской администрации сказал Axios, что отставка Бёлера планировалась в течение двух недель. По его словам, спецпосланника переведут на другую должность с более широкими полномочиями, для назначения на которую не потребуется утверждения сената (его контролирует Республиканская партия США, к которой принадлежит Трамп).
Axios напоминает, что, по его данным, Бёлер лично встречался с представителями ХАМАС. Он стал первым должностным лицом США, когда-либо делавшим это, утверждает издание.
Хотя эти переговоры одобрил сам Трамп, они вызвали недовольство некоторых республиканцев в сенате, передает портал. Некоторые представители партии, по сведениям Axios, поднимали этот вопрос в Белом доме. Издание полагает, что такое восприятие может затруднить утверждение Бёлера на должность сенатом.
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