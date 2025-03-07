NYT назвала страны, гражданам которых США планируют запретить въезд

Власти США готовят запрет на въезд для граждан из ряда стран, в число которых войдут Афганистан и Пакистан, пишет Reuters. NYT уточняет, что проект предполагает также «оранжевый» и «желтый» списки государств

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Администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над новым запретом на въезд в страну для граждан определенных стран, который будет более широким, чем введенных в ходе первого срока республиканца, сообщили The New York Times два чиновника, знакомых с вопросом.

По их словам, в проекте предлагается составить «красный» список стран, гражданам которых въезд в США будет запрещен. Один из собеседников издания рассказал, что перечень в основном состоит из государств, которые были включены в список в предыдущий раз. NYT напоминает, что в него тогда вошли Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

Один из чиновников сообщил, что в этот список также предлагается включить Афганистан. Шон Вандайвер, глава некоммерческой организации, которая помогает в переселении афганских граждан, сотрудничавших с американскими военными во время войны, заявил, что узнал от властей, что гражданам Афганистана полностью запретят въезд в США.

Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с вопросом, пишет, что новый запрет на въезд может затронуть граждан Афганистана и Пакистана на следующей неделе.

NYT уточняет, что проект предполагает также «оранжевый» и «желтый» списки стран. Для государств из первого перечня также будут действовать ограничения на въезд в США, но менее жесткие, чем для стран из «красного». В частности гражданам этих стран могут выдаваться визы только определенного типа — например, для относительно состоятельных людей, путешествующих по делам, но не для иммигрантов или туристов, — а срок действия виз может быть сокращен. Заявители должны будут пройти очное собеседование.

Странам из «желтого» списка власти США предоставят 60 дней для устранения некоторых выявленных недостатков, что может включать отказ предоставить Вашингтону данные о въезжающих, неадекватны меры безопасности при выдаче паспортов или продажу гражданства людям из государств, на которые распространяется запрет на въезд. Если недостатки не будут устранены, государства из этого перечня будут включены в «красный» или «оранжевый», рассказали собеседники NYT.

Как отмечает газета, неясно, распространятся ли ограничения на людей с действующими визами и грин-картами (дают разрешение на постоянное проживание в США).

Издание напомнило, что в день инаугурации (20 января) Трамп подписал указ, которым поручил выявить страны, «в отношении которых информация о проверке настолько недостаточна, что требует частичного или полного приостановления въезда граждан из этих стран». Президент отвел на подготовку отчета 60 дней, то есть он должен быть представлен в течение примерно двух недель.

Введенный Трампом в ходе его первого срока запрет на въезд отменил его преемник Джо Байден сразу после инаугурации.