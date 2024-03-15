Украинские власти сообщили о погибшем в Винницкой области после ударов

В Винницкой области после ударов погиб один человек, еще четверо госпитализированы, сообщил глава администрации Борзов. СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой и Харьковской областях, в Киевской сработала ПВО

В Винницкой области один человек погиб, четверо госпитализированы еще четверо, заявил глава областной военной администрации Сергей Борзов в телеграм-канале. До этого он сообщал о трех госпитализированных.

«На месте происшествия работают все службы.

Продолжаются работы по разбору завалов», — написал начальник областной администрации.

«Суспiльне» вечером 14 марта сообщало о взрывах в Хмельницкой и Харьковской областях. На тот момент в регионах была объявлена воздушная тревога, ее отменили к 23:40 и 2:00 мск соответственно (В Харьковской сигналы зазвучали вновь в 2:23 мск). 14 марта мэр Харькова Игорь Терехов несколько раз сообщал о взрывах в городе.

В Черниговской области около 00:40 объявили воздушную тревогу, сообщил глава администрации Вячеслав Чаус в телеграм-канале. Также сигналы тревоги с 2:00 мск звучат в Киевской области, объявила администрация. Администрация Киевской области сообщила о работе ПВО. Кроме того, воздушная тревога объявлена в Сумской и Житомирской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.