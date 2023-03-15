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Суд обязал рассмотреть довод Киева о «принуждении» взять $3 млрд у России

Верховный суд Британии обязал рассмотреть довод Киева о принуждении взять $3 млрд у России
Дело о российском кредите 2013 года Украине на $3 млрд возвращается в нижестоящий английский суд. Теперь там будут рассматривать довод Киева о том, что евробонды были выпущены под «принуждением» России
Зал заседаний Верховного суда Великобритании
Зал заседаний Верховного суда Великобритании (Фото: Felipe Trueba / Global Look Press)

Верховный суд Великобритании решил, что необходимо в судебном порядке исследовать довод Украины о том, что в 2013 году заем в $3 млрд Киев получил от России под принуждением, пишет Bloomberg.

Как следует из решения Верховного суда, «бремя убеждения суда в том, что угрозы никак не повлияли на решение Украины выпустить эти облигации <...>, ляжет на Россию».

Теперь дело вернется в Высокий суд Англии, который будет рассматривать довод Украины о принуждении к кредиту со стороны России. Суд должен будет «рассмотреть причинно-следственную связь между предполагаемыми угрозами применения силы со стороны России и решением Украины совершить транзакцию [по выпуску еврооблигаций в пользу России] в ходе полноценного судебного процесса», следует из решения Верховного суда.

Украине удалось доказать Верховному суду, что при рассмотрении дела необходимо учитывать сопутствующие и последующие события, в частности присоединение Крыма и конфликт в Донбассе в 2014 году.

Судьи постановили, что, хотя Украина не может утверждать, что Москва оказывала неправомерное экономическое давление («торговые санкции, эмбарго и протекционизм — это нормальный аспект государственного управления»), она может заявить, что угрозы России применить насилие равносильны «принуждению».

При этом судьи отклонили остальные аргументы Украины — в частности, довод о том, что соглашение с Россией о кредите было заключено без должного разрешения украинского правительства.

Трасти (поверенный) по выпуску The Law Debenture Trust Corp. указала в сообщении, что «Верховный суд постановил, что ни один из доводов Украины не подлежит рассмотрению, кроме ограниченной части ее аргумента о принуждении». РБК направил запрос в Минфин России.

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Украина прекратила выплаты процентов по облигациям на $3 млрд в конце 2015 года. В конце 2019 года Россия заявляла, что долг Украины по этим евробондам с учетом набежавших процентов достиг $4,5 млрд.

В 2017 году Высокий суд Англии постановил, что Украина должна исполнить контрактные обязательства и вернуть долг. Российская защита заявляла тогда, что торговые меры, на которые ссылалась Украина, были либо незначительными, либо действовали и в отношении других стран.

Доказательств, что именно действия России привели к срыву переговоров с Евросоюзом об ассоциации, Украина не предоставила, а условия евробондов не являлись кабальными хотя бы потому, что ставка была льготной (5% годовых).

Украинская сторона, обосновывая отказ возвращать займ, в качестве одного из доводов ссылалась на то, что Россия с 2013 года «оказывала существенное политическое, экономическое и финансовое давление» на Украину (например, через торговые ограничения), принуждая ее отказаться от подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом и сделать выбор в пользу российского финансирования.

Суд в 2017 году указал, что довод о принуждении вообще не может рассматриваться английским судом, поскольку связан с вопросами межгосударственного, политического и дипломатического характера.

Однако в 2018 году Апелляционный суд Англии оставил Украине шанс добиться пересмотра по доводу о принуждении к выпуску облигаций. На это Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании.

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Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Великобритания суд Украина кредит
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