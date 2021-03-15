Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 73,23 (-0,28) Инвестиции, 14:15
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 87,35 (-0,45) Инвестиции, 14:15
Большунов оценил итоги лыжного сезона после победы в общем зачете КМ Спорт, 23:33 В Минсельхозе исключили скачкообразный рост цен на сахар Бизнес, 23:19 Словения и Кипр приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca Общество, 23:17 В Подмосковье восемь детей пострадали в результате ДТП с микроавтобусом Общество, 23:13 Терапевт, врач спортивной медицины и психиатр: как следить за здоровьем РБК и Инвитро, 23:11 Власти предложили управделами президента не платить за объекты культуры Политика, 23:10 Испания протестирует четырехдневную рабочую неделю Общество, 22:57 Путин наградил орденом главу компании-производителя «Арепливира» Общество, 22:44 В Крыму построили два водовода для поставок в засуху Политика, 22:38 Кто и почему занимается малым бизнесом в России РБК и Альфа-Банк, 22:33 «Первый канал» покажет чемпионат мира по фигурному катанию Спорт, 22:18 Правительство поменяет формулу цены на бензин с 1 мая Бизнес, 22:13 Премьер-министр Эстонии заразилась коронавирусом Политика, 22:13 Выросли за войну: как сирийские дети строят будущее за границей. Видео Политика, 21:58
Политика ,  
0 

Власти предложили управделами президента не платить за объекты культуры

Сейчас такое право есть у федеральных и региональных органов власти, благотворительных, научных и религиозных организаций, а также у учреждений в сфере культуры
Фото: Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP

Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий Управлению делами президента получать в безвозмездное пользование находящиеся в госсобственности объекты культурного наследия. Соответствующий проект размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности нижней палаты.

Документ предусматривает внесение изменений в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ». В список юридических лиц, которым могут быть предоставлены в безвозмездное пользование объекты культурного наследия предлагается включить государственные учреждения, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, обеспечивающие деятельность президента и правительства.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его принятие позволит подведомственным Управлению делами президента учреждениям пользоваться объектами культурного наследия для проведения протокольных мероприятий и государственных приемов.

Согласно нынешней редакции закона, безвозмездно пользоваться объектами культурного наследия на основе соответствующего договора могут федеральные и региональные органы государственной власти и местного самоуправления, благотворительные, религиозные организации, а также организации, работающие над сохранением объектов культурного наследия, государственные и муниципальные учреждения в сфере культуры, научные и образовательные организации.

Власти увеличат финансирование управделами и администрации президента
Финансы
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Согласно федеральному бюджету на 2021–2023 годы, ассигнования по подразделу бюджета «Функционирование президента Российской Федерации» увеличат на 11,8% в 2021 году по сравнению с планами до пандемии. Расходы по этому подразделу составят почти 27,5 млрд рублей в 2021 году. В 2022 году они будут на уровне около 27 млрд руб. (на 7,7% больше, чем предполагалось изначально).

В составе этого подраздела около 149 млн рублей ежегодно пойдет на «содержание и функционирование» президента. Около 14,8 млрд рублей в 2021 году — на обеспечение функционирования администрации президента. Более 1,2 млрд руб. ежегодно закладывается на обеспечение зарубежных визитов делегаций высших органов власти. И по 11,3 млрд рублей ежегодно — на управление делами президента и подведомственные учреждения, из которых 10,2 млрд руб. направят на субсидии от Управделами на поддержку неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества.

Автор
Анастасия Батманова
Управление делами президента культурное наследие
Материалы по теме
Хуснуллин стал куратором уволившего 80% сотрудников культурного фонда
Технологии и медиа
Шнуров заявил о планах заняться культурной повесткой в Партии роста
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter