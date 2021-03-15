Власти предложили управделами президента не платить за объекты культуры

Сейчас такое право есть у федеральных и региональных органов власти, благотворительных, научных и религиозных организаций, а также у учреждений в сфере культуры

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий Управлению делами президента получать в безвозмездное пользование находящиеся в госсобственности объекты культурного наследия. Соответствующий проект размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности нижней палаты.

Документ предусматривает внесение изменений в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ». В список юридических лиц, которым могут быть предоставлены в безвозмездное пользование объекты культурного наследия предлагается включить государственные учреждения, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, обеспечивающие деятельность президента и правительства.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его принятие позволит подведомственным Управлению делами президента учреждениям пользоваться объектами культурного наследия для проведения протокольных мероприятий и государственных приемов.

Согласно нынешней редакции закона, безвозмездно пользоваться объектами культурного наследия на основе соответствующего договора могут федеральные и региональные органы государственной власти и местного самоуправления, благотворительные, религиозные организации, а также организации, работающие над сохранением объектов культурного наследия, государственные и муниципальные учреждения в сфере культуры, научные и образовательные организации.