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Рада готовится признать особые территории Донбасса на следующей неделе
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Рада готовится признать особые территории Донбасса на следующей неделе
Политика, 15 мар 2015, 19:28
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Рада готовится признать особые территории Донбасса на следующей неделе
Рада 17 марта может определить границы особых районов Донбасса. Перечня территорий нет, но Киев не хочет отдавать захваченные ополченцами с сентября прошлого года земли. А те вряд ли поддержат такой принцип, говорит эксперт

Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента страны проект постановления об определении районов Донбасса, в которых будет применяться закон об особом порядке местного самоуправления. Документ был внесен 14 марта, его текст размещен не был.

Неизвестные территории

Рада должна обозначить границы районов, на которых будет определен особый порядок местного самоуправления, в рамках комплекса мер по исполнению Минских соглашений, согласованных лидерами Украины, России, Франции и Германии в феврале в Минске. Председатель украинского парламента Владимир Гройсман обещал принять его до 14 марта, когда формально истекал отведенный комплексом мер срок в 30 дней. Однако постановление не было принято к этому сроку, что вызвало критику представителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Лидеры ополченцев Александр Захарченко и Игорь Плотницкий обратились с призывом к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Франсуа Олланду как гарантам Минских соглашений оказать давление на руководство Украины, чтобы оно исполнило взятые обязательства. Ближайшая дата проведения заседания украинского парламента — 17 марта.

Представитель ЛНР Владислав Дейнего в разговоре с РБК приветствовал внесение постановления на рассмотрение парламента. Дальнейшие комментарии, по его словам, невозможны, так как проект постановления, а вместе с ним и перечень населенных пунктов, не был опубликован: «Непонятно с чем это связано — с тем, что сейчас выходные, или с нежеланием Киева вообще предавать его огласке до рассмотрения».

О том, как Киев хочет провести границу, стало известно 12 марта, когда по итогам заседания Совета по национальной обороне и безопасности было заявлено, что особый порядок местного самоуправления не будет вводиться на территориях, «захваченных боевиками уже после подписания Минских договоренностей 19 сентября 2014, а также во всех населенных пунктах вдоль линии соприкосновения, которые контролируются украинской стороной» (цитата по сайту РНБО). В числе пунктов, захваченных ополченцами после сентября, — Дебальцево.

СНБО в данном случае не уполномоченный орган, и им было сделано абстрактное заявление о границах, оговаривает Дейнего. В рамках контактной группы проект постановления и возможные границы не обсуждались, указывает он. Хотя он должен быть обсужден как минимум в формате рабочих подгрупп контактной группы, приводит слова представителя ДНР Дениса Пушилина Донецкое агентство новостей. Пушилин пообещал в случае необходимости обратиться в ОБСЕ или контактную группу с предложениями.

Радикалы против

Для принятия постановления необходима поддержка 226 депутатов Верховной рады Украины. В воскресенье поддержать постановление отказалась фракция Радикальной партии Олега Ляшко. «Президент высказывал довольно весомые аргументы в поддержку этого закона. Но сегодня съезд Радикальной партии принял решение о том, что мы не поддерживаем эти законы», — заявил Ляшко журналистам в воскресенье в Киеве по итогам партийного съезда (цитата по Интерфаксу). У фракции Ляшко в парламенте 21 депутат.

Не только фракция Ляшко будет против; возможно, против будут и некоторые депутаты Блока Петра Порошенко, «​Батькивщины», «Самопомощи», комбаты, избранные депутатами, говорит украинский политолог Владимир Фесенко. Однако, по его словам, постановление будет принято: выпавшие голоса могут компенсировать представители оппозиции и двух депутатских групп, не вошедшие в коалицию. Принятие постановления – в большей степени техническое решение, нежели политическое, говорит Фесенко, но и здесь могут возникнуть проблемы, прежде всего с определением границ: «Другая сторона наверняка не смирится с потерей территорий». Еще больше проблем может возникнуть с законом о местном самоуправлении в отдельных районах, прогнозирует Фесенко. Закон был подписан президентом Порошенко осенью, но его действие было приостановлено после прошедших 2 ноября на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР выборов руководителей. Как снова приводить закон в действие, как вести переговоры с ЛНР и ДНР, как обеспечивать дальнейшее решение экономических и политических проблем — все это снова начнет обсуждаться сторонами, при этом принципиальные позиции не изменились: Россия и поддерживаемые ею сепаратисты настаивают на прямых переговорах с представителями ДНР и ЛНР, Киев — против.

В пятницу вице-премьер Украины Геннадий Зубко и спецпосланник ОБСЕ Хайди Тальявини обсудили возможность создания трех рабочих групп, которые будут работать по направлениям: законодательная работа, вопросы безопасности, а также гуманитарные, социальные, экономические проблемы Донецкой области, сообщила пресс-служба Зубко.

Автор: Полина Химшиашвили.
Теги: Украина , ДНР и ЛНР , Минские договоренности , Геннадий Зубко
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