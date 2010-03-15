В Ульяновске избрали нового мэра

Новым главой города избран первый заместитель председателя регионального правительства Александр Пинков.

Новым главой города избран первый заместитель председателя регионального правительства Александр Пинков.

Как сообщили РБК в городской избирательной комиссии, на состоявшихся 14 марта 2010г. выборах представитель "Единой России" А.Пинков набрал 39,15% голосов избирателей.

На втором месте в избирательной гонке оказался врач-хирург Ульяновской городской больницы скорой медицинской помощи Алексей Куринный, набравший 27,84% голосов.

Напомним, действующий мэр Ульяновска 72-летний Сергей Ермаков отказался от участия в выборах и призвал жителей города голосовать за А.Пинкова. Вчера в 76 субъектах России прошли местные выборы различных уровней. В парламентах восьми регионов большинство получила "Единая Россия", за ней следуют КПРФ и ЛДПР. В 4 региональных столицах избрали мэрами единороссов, в Иркутске – кандидата от Компартии.