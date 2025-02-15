На промзоне в Волгоградской области произошел пожар после атаки дронов
В ночь на 15 февраля ПВО отразила массированную атаку дронов в Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
Обломки упали на территории промзоны, возник пожар на площади не более 5 кв.м. Огонь потушили.
По словам Бочарова, пострадавших нет.
Росавиация ввела в аэропорту Волгограда временные ограничения на полеты, аналогичные меры действуют в Астрахани, Владикавказе, Грозном, Калуге, Саратове и Ульяновске.
По данным Минобороны, в Волгоградской области ночью было сбито 17 дронов, а всего над Россией — 40. Например, на территории Калужской области подавили 12 БПЛА, губернатор Владислав Шапша сообщил о пожаре на территории промышленного предприятия.
Читайте РБК в Telegram.
Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров
Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах
Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео
Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика
На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки