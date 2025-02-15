На промзоне в Волгоградской области произошел пожар после атаки дронов

По данным Минобороны, в Волгоградской области ночью было сбито 17 дронов. О пожаре на промышленном предприятии сообщили и калужские власти

В ночь на 15 февраля ПВО отразила массированную атаку дронов в Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Обломки упали на территории промзоны, возник пожар на площади не более 5 кв.м. Огонь потушили.

По словам Бочарова, пострадавших нет.

Росавиация ввела в аэропорту Волгограда временные ограничения на полеты, аналогичные меры действуют в Астрахани, Владикавказе, Грозном, Калуге, Саратове и Ульяновске.

По данным Минобороны, в Волгоградской области ночью было сбито 17 дронов, а всего над Россией — 40. Например, на территории Калужской области подавили 12 БПЛА, губернатор Владислав Шапша сообщил о пожаре на территории промышленного предприятия.