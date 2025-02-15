Белый дом назвал СМИ «лузерами» за попытки «разделить» Трампа и Маска

Ряд изданий пишут, что Трамп уступил руководство страной Маску и называют последнего президентом, заявил республиканец

Илон Маск с сыном X AE A-XII и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп смеется над «лузерами из фейковых новостей» за их попытки разделить его и предпринимателя Илона Маска. Об этом говорится в сообщении, которое репостнул аккаунт Белого дома в социальной сети X.

К публикации прикреплен отрывок из интервью Трампа и Маска телеканалу Fox News. В нем президент сообщает, как миллиардер рассказывал ему о стремлении СМИ «рассорить их». Также, со слов республиканца, ряд изданий пишут, что он уступил руководство страной Маску и называют последнего президентом.

«Это так очевидно, им это так плохо удается. Я думал, что они хороши в этом, но на самом деле они плохи», — заявил Трамп.

Маск выступил одним из главных спонсоров предвыборной кампании Трампа. После избрания его президентом предприниматель возглавил новый Департамент государственной эффективности (DOGE) в американской администрации. После этого некоторые СМИ стали называть Маска президентом США вместо Трампа за активное участие предпринимателя в государственных делах.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт утверждала, что Агентство США по международному развитию (USAID), работу которого резко критиковали Трамп и Маск, «финансировало СМИ», включая издание Politico. Она заявила, что в прошлом году более $8 млн американских налогоплательщиков пошли на субсидирование подписки на газету. CNN отмечает, что слова Ливитт не соответствуют действительности, а внимание администрации Трампа к Politico выросло после ошибочной публикации журналиста Кайла Беккера.

В самом Politico заявили, что издание «никогда не получало никакого государственного финансирования — никаких субсидий, никаких грантов, никаких подачек, ни цента, никогда, за 18 лет». Одновременно медиакорпорация признала, что государственные учреждения, как и частные корпорации, подписываются на ее сервис Politico Pro. «Это не финансирование. Это сделка — точно так же, как правительство покупает исследования, оборудование, программное обеспечение», — подчеркнули там.

С начала февраля администрация Трампа запретила сотрудникам Associated Press (AP) освещать несколько мероприятий в Белом доме. Им ограничили доступ из-за решения редакции не использовать новое название Мексиканского залива (Трамп ранее издал указ о переименовании его в Американский). Журналисты назвали это нарушением Конституции.