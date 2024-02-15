L'Express узнала о сотрудничестве советника Жискара д’Эстена с КГБ

В материалах экс-сотрудника КГБ и перебежчика Митрохина говорится, что Филипп Грюмбах был завербован в 1946 году и сотрудничал с советской разведкой до 1981 года по идеологическим причинам и «чтобы улучшить материальное положение»

Известный журналист Филипп Грюмбах, который в 1950-е и 1970-е годы возглавлял журнал L'Еxpress, в течение 35 лет сотрудничал со спецслужбами СССР, сообщает издание.

Публикация журнала основана на материалах, которые вывез на Запад бывший сотрудник архивного отдела Первого главного управления КГБ Василий Митрохин. Он проработал в архиве почти 30 лет, в 1992 году бежал в Великобританию и передал разведке более 300 тыс. секретных документов, которые скопировал за время службы. Бывший архивариус умер в Англии в 2004 году в возрасте 81 года, а десять лет спустя Архивный центр имени Черчилля опубликовал «файлы Митрохина».

L'Express изучила бумаги; в них говорится, что Грюмбах был завербован советской разведкой в 1946 году по идеологическим причинам, но «через несколько лет начал работать за деньги, чтобы улучшить свое материальное положение и купить квартиру в Париже». Сотрудничество продолжалось до 1981 года. Журналист действовал под псевдонимом Брок, Митрохин называл его «одним из старейших и наиболее ценных агентов» КГБ во Франции. Грюмбах поддерживал связи «с пятью руководителями шпионской сети», пишет журнал.

В файлах Митрохина описана только одна миссия Грюмбаха: в 1974 году он по личному поручению тогдашнего главы КГБ Юрия Андропова должен был влиять на ход президентских выборов во Франции, пишет журнал. Президентом тогда был избран Валери Жискар д'Эстен, который пробыл на этом посту до 1981 года.

Из документов следует, что Грюмбах был не только «агентом влияния»; в материалах архивариуса, посвященных журналисту, речь идет также о «разведке» и неких «миссиях». Как пишет L'Еxpress, в 1973, 1974 и 1975 годах Грюмбах входил в число «13 лучших агентов во Франции», которые получили премии «с личного одобрения Андропова». С 1976 по 1978 год Броку заплатили 399 тыс. франков, что эквивалентно почти $300 тыс. с учетом инфляции.

Грюмбах родился в Париже 25 июня 1924 года, в разные годы он работал в AFP, La Liberation, La Voix de l'Amérique («Голос Америки», признан в России иноагентом) и других СМИ, основал еженедельник Pariscope. В октябре 1977 года газета Le Canard Chainé назвала его «советником, к которому прислушивается» президент Жискар д'Эстен. Также, пишет L'Еxpress, Грюмбаха называли другом президента Франсуа Миттерана (1981–1995).

Грюмбах умер в 2003 году в Париже в возрасте 79 лет; Минкульт Франции назвал его в некрологе «одним из самых заметных и уважаемых» журналистов.