 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

L'Express узнала о сотрудничестве советника Жискара д’Эстена с КГБ

L'Express: экс-главред этого издания и советник президентов сотрудничал с КГБ
В материалах экс-сотрудника КГБ и перебежчика Митрохина говорится, что Филипп Грюмбах был завербован в 1946 году и сотрудничал с советской разведкой до 1981 года по идеологическим причинам и «чтобы улучшить материальное положение»

Известный журналист Филипп Грюмбах, который в 1950-е и 1970-е годы возглавлял журнал L'Еxpress, в течение 35 лет сотрудничал со спецслужбами СССР, сообщает издание.

Публикация журнала основана на материалах, которые вывез на Запад бывший сотрудник архивного отдела Первого главного управления КГБ Василий Митрохин. Он проработал в архиве почти 30 лет, в 1992 году бежал в Великобританию и передал разведке более 300 тыс. секретных документов, которые скопировал за время службы. Бывший архивариус умер в Англии в 2004 году в возрасте 81 года, а десять лет спустя Архивный центр имени Черчилля опубликовал «файлы Митрохина».

L'Express изучила бумаги; в них говорится, что Грюмбах был завербован советской разведкой в 1946 году по идеологическим причинам, но «через несколько лет начал работать за деньги, чтобы улучшить свое материальное положение и купить квартиру в Париже». Сотрудничество продолжалось до 1981 года. Журналист действовал под псевдонимом Брок, Митрохин называл его «одним из старейших и наиболее ценных агентов» КГБ во Франции. Грюмбах поддерживал связи «с пятью руководителями шпионской сети», пишет журнал.

В Британии афганец решил оспорить обвинения в работе на разведку России
Политика
Лондон

В файлах Митрохина описана только одна миссия Грюмбаха: в 1974 году он по личному поручению тогдашнего главы КГБ Юрия Андропова должен был влиять на ход президентских выборов во Франции, пишет журнал. Президентом тогда был избран Валери Жискар д'Эстен, который пробыл на этом посту до 1981 года.

Из документов следует, что Грюмбах был не только «агентом влияния»; в материалах архивариуса, посвященных журналисту, речь идет также о «разведке» и неких «миссиях». Как пишет L'Еxpress, в 1973, 1974 и 1975 годах Грюмбах входил в число «13 лучших агентов во Франции», которые получили премии «с личного одобрения Андропова». С 1976 по 1978 год Броку заплатили 399 тыс. франков, что эквивалентно почти $300 тыс. с учетом инфляции.

Грюмбах родился в Париже 25 июня 1924 года, в разные годы он работал в AFP, La Liberation, La Voix de l'Amérique («Голос Америки», признан в России иноагентом) и других СМИ, основал еженедельник Pariscope. В октябре 1977 года газета Le Canard Chainé назвала его «советником, к которому прислушивается» президент Жискар д'Эстен. Также, пишет L'Еxpress, Грюмбаха называли другом президента Франсуа Миттерана (1981–1995).

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Грюмбах умер в 2003 году в Париже в возрасте 79 лет; Минкульт Франции назвал его в некрологе «одним из самых заметных и уважаемых» журналистов.

Блогера Евгения Савина объявили в розыск

АвтоВАЗ вернул государству завод Nissan в Санкт-Петербурге

В США призвали отстранить от должности Джо Байдена из-за проблем со здоровьем

Набиуллина предложила распространить на кредиты «период охлаждения». Что это такое

В Госдепартаменте прокомментировали информацию о переговорах с Россией

Путин одобрил налоговые изменения для инвесторов. В чем их суть?

Российский чат-бот GigaChat сдал экзамен на врача на четверку

Назван самый модный цвет предстоящего сезона

Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
КГБ СССР разведка Франция шпионаж
Материалы по теме
Суд в Риме приговорил офицера ВМС к 20 годам за шпионаж в пользу России
Политика
Британская разведка предупредила о высочайшем риске войны для страны
Политика
В Британии афганец решил оспорить обвинения в работе на разведку России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 98,41 (+0,6) Инвестиции, 17:09 Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 91,82 (+0,39) Инвестиции, 17:09
Число погибших при ударе по Белгороду выросло до семи Политика, 20:35
Верное решение: как решить проблему дефицита кадров в ИТ РБК и Softline, 20:35
L'Express узнала о сотрудничестве советника Жискара д’Эстена с КГБ Политика, 20:31
ПСБ обновил подборку с краткосрочными идеями на российском рынке акций Инвестиции, 20:23
Путин пообещал рассказать о новых мерах поддержки семей в послании Общество, 20:18
Клуб Проворова уволил первого генерального менеджера в НХЛ из Европы Спорт, 20:05
Группа стран НАТО запланировала передать Украине 1 млн беспилотников Политика, 20:03
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Путин пообещал продлить программу поддержки молодых семей Общество, 19:50
Килиан Мбаппе покинет ПСЖ по окончании сезона Спорт, 19:49
Эксперты рассказали о сложном выборе Сырского из-за Авдеевки Политика, 19:43
Какие 9 трендов перформанс-маркетинга помогут продвигать товары Pro, 19:37
Путин призвал рожать минимум по два ребенка ради сохранения этноса Общество, 19:36
Украина включила нефтесервисную Weatherford в список «спонсоров войны» Политика, 19:29
МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы Гаджиева Политика, 19:27