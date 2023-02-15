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ПАСЕ обратится в Венецианскую комиссию из-за «притеснений» на Украине

ПАСЕ обратится в Венецианскую комиссию из-за «притеснений» венгров на Украине
Венгерские власти неоднократно обвиняли Киев в притеснении венгров в Закарпатье, в том числе из-за принятого в 2019 году «языкового закона». Венгерский МИД заявил, что ПАСЕ обратится в Венецианскую комиссию по этому поводу
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Tomas Tkacik / Global Look Press)

Парламентская ассамблея Совета Европы по инициативе Венгрии и Румынии обратится в Венецианскую комиссию по вопросу положения нацменьшинств на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы искренне надеемся, что международное сообщество, Евросоюз и международные организации принудят Украину к осуществлению решения комиссии, как это было много раз в случае венгерского законодательства», — сказал министр.

Сийярто отметил, что в последние семь-восемь лет венгерско-украинские отношения в основном определялись политикой Киева, который «шаг за шагом нарушал и отбирал права венгерской национальной общины». По его словам, итоговое решение комиссии должно быть подготовлено к июню текущего года.

Венецианская комиссия — консультативный орган Совета Европы по конституционным вопросам. Основная форма работы комиссии — анализ законов и законопроектов государств-участников, затрагивающих проблемы конституционного права, в том числе стандарты выборов, права меньшинств и др.

Закарпатье, которое сейчас входит в состав Украины, было частью Венгрии до 1920 года. Однако в Закарпатской области Украины до сих пор проживает венгерское национальное меньшинство. Согласно переписи 2001 года, в этом регионе жили около 150 тыс. венгров.

В 2012 году местная администрация присвоила венгерскому статус регионального языка, что позволило официально применять его в документообороте. Но в 2018 году закон о региональных языках утратил законную силу. В Будапеште считают, что Украина таким образом притесняет этнических венгров.

После начала российской военной операции на Украине Сийярто подчеркивал, что Будапешт готов принять меры, если понадобится спасти и защитить венгров, живущих в Закарпатской области. Тогда же власти Венгрии заявили, что Будапешт не допустит транзита оружия на Украину через Закарпатье в интересах местного венгерского меньшинства. Там подчеркивали, что «цель правительства — как можно дольше защищать Закарпатье от войны».

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Кроме этого, в январе, после появления информации о снятии венгерских флагов с общественных учреждений закарпатского города Мукачево Будапешт потребовал от Киева прекратить «зверства». МИД Венгрии предупреждал, что если Украина хочет стать членом Евросоюза, то «постоянная и систематическая травля и лишение прав национальных меньшинств недопустимы».

Как уточнял Сийярто, на Украине в настоящее время 99 начальных и средних венгерских школ, которые работают как этнические учебные заведения. Он указывал, что в соответствии с новым украинским законом они с 1 сентября 2023 года станут государственными и доля венгерского языка в них будет сведена к минимуму.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Венгрия Румыния меньшинства Украина ПАСЕ Венецианская комиссия
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