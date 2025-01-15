ЛДПР сменила заместителей главы партии для подготовки к выборам

Цифровизацией партии будет заниматься муж дочери Жириновского Боцан-Харченко, а выборами депутат Мосгордумы Мария Воропаева. Глава комитета Госдумы Алексей Диденко в обновленный состав центрального аппарата не вошел

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

ЛДПР в ходе подготовки к выборам в Госдуму 2026 года изменила структуру центрального аппарата партии, сообщили РБК в пресс-службе партии, ее утвердили 14 января.

Руководство центральным аппаратом председатель партии Леонид Слуцкий оставил за собой. В новой структуре у него появились семь заместителей, два из которых будут работать в ранге первого заместителя. В прежней структуре заместителей всего было четыре, а должность первого зама отсутствовала.

Первым заместителем руководителя аппарата по административному и операционному управлению стал Александр Курдюмов (до этого был просто заместителем). Еще одним первым замом назначена глава депутатского объединения ЛДПР в московском парламенте Мария Воропаева. До этого она была советником Слуцкого. Воропаева будет курировать предвыборную работу партии.

В центральный аппарат ввели первого вице-губернатора Владимирской области Аркадия Боцан-Харченко. Он — муж дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасии. Боцан-Харченко стал замруководителя центрального аппарата по цифровизации. Заместителем по финансово-экономическим вопросам назначена Елена Строкова (сохранила должность), по информационной политике — Элеонора Кавшар (сохранила должность), по политической работе — Виталий Храмушин (до этого руководил политическим департаментом центрального аппарата), по сопровождению избирательных кампаний — главный политтехнолог партии Давыд Губарь.

Кроме того, советниками председателя партии стали сенатор Елена Афанасьева, она будет заниматься вопросами развития Женской лиги ЛДПР, и Дмитрий Шатунов (будет курировать Молодежную организацию партии и другие проекты).

Заместитель руководителя центрального аппарата партии и председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко в обновленный состав партаппарата не попал.

Уход «старой гвардии» и наследие Жириновского

Смысл перестройки структуры центрального аппарата партии — в его обновлении и приведении в соответствие с реальным раскладом, появление новых лиц может считаться ослаблением «старой гвардии», считает политолог Евгений Минченко.

«Мария Воропаева — одна из ключевых фигур в партии, которая имеет очень серьезное влияние на принятие решений», — объясняет эксперт. Минченко также отметил новую позицию советника председателя партии Елены Афанасьевой, курируемую ею Женскую лигу ЛДПР эксперт назвал один из наиболее успешных проектов партии последнего времени.

В своей стратегии ЛДПР продолжит опираться на наследие Жириновского, считает эксперт. «Может быть какой-то поиск новых идеологических ниш, что логично, учитывая тот факт, что ситуация меняется и мы живем в 2025 году, но я думаю, что Жириновский, конечно же, останется одним из столпов позиционирования партии», — добавляет он.

Пока новых смыслов в позиционирование партии не привносится, согласен президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. При этом Виноградов подчеркивает, что новое лицо сейчас крайне сложно сделать узнаваемым и тем более востребованным. При том, что образ основателя партии все еще остается основой ее позиционирования, люди, которые сегодня выдвигаются на руководящие партийные посты, при Жириновском «не звучали», обращает внимание Виноградов.

Сегодня ЛДПР вписалась в административную вертикаль — считается, что она, наряду с «Единой Россией» и «Новыми людьми», входит в тройку партий, которым «склонна ассистировать» власть, продолжает рассуждать политолог. Но оборотной стороной этого процесса является размывание «лица партии» и отсутствие четкого собственного позиционирования, говорит он.

В преддверии выборов в Госдуму в 2026 году ЛДПР находится в активном поиске, считает Минченко: «Они пытались заходить и в социальную повестку, и в патриотическую, и в «зеленую». Я думаю, что 2025 год они могут посвятить экспериментам и пробовать разные варианты».

На прошлых выборах в Госдуму в 2021 году ЛДПР показала третий результат — 7,55%, получив 21 мандат. Большинство взяла «Единая Россия» — 324 места, у КПРФ оказалось 57 мест, у «Справедливой России — За правду» — 27 мест, и у новичков Думы — партии «Новые люди» — 13.