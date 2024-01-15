Президент Киргизии сообщил о срыве госпереворота

В Киргизии готовились провокации с убийствами протестующих, чтобы обвинить власть, заявил президент. Силовики разыскивают крупного предпринимателя по обвинению в планах госпереворота, тот отвергает обвинения

Садыр Жапаров (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

В Киргизии планировались убийства и взрывы на акциях протеста для усиления общественного недовольства и организации массовых беспорядков, заявил президент республики Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар».

«Но народ за ними не последует. У них нет массы. Они лишь прячутся за спинами, занимаясь травлями и интригами. Есть среди них и те, кто рвется к власти, и те, кто с нашим приходом больше не может «кормиться с кормушки». Если точнее, то это те, кто раньше воровал из казны и уклонялся от уплаты налогов, скрывая миллиардные доходы», — добавил Жапаров.

По его словам, из трех прошедших в Киргизии революций две были профинансированы «внешними силами». «Все прекрасно знают, кто они», — подчеркнул политик, но не уточнил, о какой стране идет речь.

В середине января в Киргизии объявили в розыск главу строительной компании KG Group Имамидина Ташова и активиста Тилекмата Куренова, нескольких приближенных к ним людей задержали. Их подозревают в планах организовать переворот.

Ташов рассказывал, что в декабре 2023-го силовики похитили его и вымогали значительную сумму денег. Он отверг обвинения в подготовке переворота.

Массовые протесты предпринимателей в Киргизии начались после введения обязательного использования контрольно-кассовых машин на рынках, в течение недели торговцы выходили на митинги. В итоге правительство отложило требование о введении аппаратов до 1 июля, виновной в ситуации Жапаров назвал налоговую службу. Он утверждал, что за недовольными бизнесменами стоят третьи силы. «Вас используют как орудие те силы, которые за 30 лет совершили не одну революцию в стране. Они хотят повторить революцию и жить как прежде. Это определенные силы. Вы их не знаете», — настаивал Жапаров.