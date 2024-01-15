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Военная операция на Украине ,  
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В Киргизии CМИ заподозрили в «пропаганде войны» из-за статьи об Украине

Силовики Киргизии провели обыск в редакции 24.kg по делу о пропаганде войны
Сюжет
Военная операция на Украине
В Киргизии провели обыск в одном из самых читаемых СМИ из-за статьи о конфликте на Украине, журналистов вызвали на допрос в Госкомитет нацбезопасности. Уровень свободы слова в республике за год резко упал, считают правозащитники
Обыск&nbsp;в редакции&nbsp;новостного агентства 24.kg
Обыск в редакции новостного агентства 24.kg (Фото: news24kg / Telegram)

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии пришли с обыском в редакцию новостного агентства 24.kg, к журналистам не пускают адвокатов, сообщило само издание.

«Зачем нужны всякие законы о СМИ <...>, если нас и так могут заколпашить?» — написала шеф-редактор агентства Махинур Ниязова в X (бывшийTwitter).

Силовики забрали на допрос Ниязову, гендиректора Асель Оторбаеву и главного редактора Антона Лымаря, а также изъяли редакционную технику: компьютеры, ноутбуки и другое оборудование. Позднее в ведомстве рассказали, что обыск связан с уголовным делом по статье о «Пропаганде войны» (ст. 407).

Шеф-редактор уточнила журналистам, что дело связано со статьей, написанной о конфликте на Украине. По какой именно публикации идет следствие, до сих пор неизвестно. Редакция опечатана.

24.kg входит в пятерку самых читаемых СМИ в Киргизии.

Статья о пропаганде войны в УК Киргизии состоит из двух частей. Первая грозит заключением на срок до пяти лет за «распространение в любой форме взглядов, идей или призывов с целью вызвать агрессию одной страны против другой или развязывания военного конфликта», вторая часть относится к преступлениям, совершенным «должностным лицом, занимающим ответственное положение», и предусматривает до семи лет колонии.

В середине января Human Rights Watch сообщила о снижении уровня свободы слова в Киргизии из-за «систематического подавления голосов недовольных»: уголовных дел против ведущих СМИ и законопроектов, позволяющих расширить цензуру и государственный контроль над работой неправительственных организаций (НПО). По оценке «Репортеров без границ», Киргизия за прошлый год опустилась на 50 позиций в рейтинге свободы прессы — 122-е место из 180.

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В прошлом феврале киргизская Генпрокуратура завела дело против издания Kaktus по этой же статье о пропаганде войны. «В статье содержится недостоверная информация, что военнослужащие Кыргызстана первыми начали стрелять и тем самым спровоцировали Таджикистан», — пояснило ведомство. Журналисты объяснили, что речь идет о материале, перепечатанном с таджикского новостного сайта, который вышел на Kaktus, чтобы показать, «какую версию событий излагают власти рядовым гражданам Таджикистана». Издание принесло извинения.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Киргизия обыск пропаганда цензура свобода слова Украина
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