Немецкого министра освистали на митинге фермеров в Берлине

Немецкие фермеры пригнали в центр Берлина тракторы и устроили многотысячную акцию протеста против сокращения льгот. Политику правительства им попытался объяснить глава Минфина, но его освистали

Кристиан Линднер (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Власти Германии понимают причины недовольства бастующих фермеров, планы правительства о жесткой экономии были слишком поспешны, но в текущей ситуации с бюджетом каждый должен внести свой вклад, заявил немецкий министр финансов, лидер СвДП Кристиан Линднер на митинге у Бранденбургских ворот, передает Tagesschau.

«Сегодня я не могу обещать вам больше государственной помощи из федерального бюджета», — сказал министр, но отметил, что «особых жертв» со стороны агропромышленников не будет, только честный вклад.

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Он напомнил, что в последние годы процентные ставки выросли, что увеличило нагрузку на бюджет, в то же время необходимы значительные инвестиции в безопасность и инфраструктуру. Сейчас Германия проходит этап, «в котором нам придется снова говорить друг с другом о задачах государства», будет сокращена соцпомощь для просителей убежища и других получателей пособий. Линднер также обратился к покупателям и отметил, что невозможно поддержать местных производителей, если покупать «дешевую иностранную продукцию».

Выступление министра сопровождалось свистом и криками, глава ассоциации фермеров Йоахим Руквид вскоре после начала речи Линднера попросил протестующих выслушать главу Минфина, однако шум не прекратился. Один из демонстрантов зажег дымовую шашку.

В акции протеста участвовали около 30 тыс. фермеров, некоторые участники из разных регионов приехали в центр Берлина на тракторах, их поддержали водители грузовиков. По данным полиции, в центре столицы собралось более 5 тыс. автомобилей, что затруднило движение транспорта. Фермеры протестовали против запланированного сокращения льгот на дизельное топливо для сельского хозяйства. Как отмечает Spiegel, причиной также стало недовольство политикой коалиционного правительства в целом.