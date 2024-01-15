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Минприроды предложило взимать авансом экосбор с импортеров шин и упаковки

Минприроды предложило заранее взимать экосбор с импортеров шин и упаковки
Минприроды предложило провести с 1 июня 2024 года по 31 декабря 2026 года эксперимент по сбору экосбора с импортеров шин и упаковки до выпуска товара в оборот на территории России. Сейчас производители вносят платежи за 2023 год

Министерство природных ресурсов и экологии предложило провести в России эксперимент с 1 июня 2024 года по 31 декабря 2026 года, который предусматривает авансирование экологического сбора импортерами шин для легковых автомобилей и упаковки из комбинированных материалов. Речь идет о ввозе таких товаров из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (Россия, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Армения). Об этом говорится в проекте постановления ведомства, на который обратили внимание «Ведомости».

Импортеров шин для легковых автомобилей и упаковки из комбинированных материалов планируют обязать оплачивать экологический сбор до выпуска товара в оборот на территории России. Согласно 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», размер выплат формируется на основе среднего объема затрат на транспортировку, сбор, обработку, утилизацию товара, а также создание инфраструктуры для его переработки. Сейчас производители такой продукции платят экосборы за переработку товаров, которые были проданы за прошлый год.

Минприроды также предложило разрешить импортерам в случае потери потребительского свойства товара уведомлять о самостоятельной его утилизации с приложением банковской гарантии, покрывающей размер экосбора, с помощью федеральной государственной информационной системы (ФГИС). Согласно проекту постановления, производителям в том числе могут дать возможность поручить уплату экологического сбора аккредитованной организации, которая занимается переработкой.

Предполагается, что координировать этапы проведения эксперимента будет Минприроды, а оценивать его результаты с соответствующим докладом правительству ведомство планирует совместно с Российским экологическим оператором (РЭО). Последний в свою очередь выступит оператором ФГИС безвозмездного учета отходов. Данную инициативу должны рассмотреть Минэкономразвития, Минпромторг, Росприроднадзор, Федеральную таможенную службу (ФТС) и РЭО, после чего 16 января запланировано согласительное совещание по эксперименту.

Как отметил представитель Минприроды, данный эксперимент запланирован в преддверии введения новых правил по расширенной ответственности производителей в 2026 году (вступят в силу соответствующие поправки в 89-ФЗ), пишут «Ведомости». В ведомстве подчеркнули, что результаты эксперимента продемонстрируют добросовестность подхода импортеров к этому вопросу, реакцию профильных госорганов на возможные нюансы работы по новым правилам, необходимость дополнительной адаптации функционала ФГИС к запросам пользователей, а также возрастет ли объем фактически утилизированных отходов.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев подтвердил «Ведомостям» поступление проекта постановления Минприроды, отметив, что в 2023 году объем образования отходов шин достиг порядка 870 тыс. тонн. По его словам, при действующем нормативе утилизации в 30% имеющихся 500 тыс. тонн мощностей по переработке достаточно для проведения эксперимента, а его увеличение до 80% к 2029 году позволит ввести новые мощности.

Представитель Росприроднадзора рассказал «Ведомостям» об утилизации 98% от общего числа отходов от использования шин, которые должны быть переработаны в соответствии с законодательством, в 2022 году. По его словам, в случае запуска эксперимента обязательства возникнут лишь для импортеров, которые использовали серые схемы и уклонялись от уплаты экологического сбора, для добросовестных производителей фактически ничего не изменится.

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Минэкономразвития выступило против уплаты экосбора не в бюджет
Бизнес
Фото:Максим Коротченко / ТАСС
Представитель Минпромторга также подтвердил «Ведомостям», что эксперимент направлен в отношении существующих недобросовестных практик, таких как использование фирм-однодневок. По его словам, инициатива Минприроды позволит выравнять условия конкуренции для товарных групп и повысит собираемость экологического сбора. Собеседник издания при этом отмечает отсутствие контроля со стороны Федеральной таможенной службы (ФТС) исполнения обязательств участниками эксперимента из-за отсутствия в проекте норм для ФТС.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Минприроды
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