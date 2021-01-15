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Во Франции начали расследование из-за получения Саркози денег из России

По данным Mediapart, в 2019 году Саркози подписал контракт на оказание консультационных услуг с российской страховой компанией «РЕСО-Гарантия»
Николя Саркози
Николя Саркози (Фото: Charles Platiau / Reuters)

Национальная финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование в отношении бывшего президента страны Николя Саркози, которого подозревают в «торговле влиянием». Об этом сообщают издания Mediapart и Le Monde. Начало расследования со ссылкой на свои источники подтвердили также La Depeche и Le Figaro.

По данным Mediapart, в 2019 году Саркози подписал контракт на оказание консультационных услуг с российской страховой компанией «РЕСО-Гарантия», контролируемой братьями Сергеем и Николаем Саркисовыми. Общая стоимость контракта оценивается в €3 млн, а в начале 2020 году получил первую выплату в €500 тыс.

«Правосудие намерено выяснить, действовал ли бывший глава государства только в качестве консультанта, что было бы совершенно законно, или он участвовал в потенциально преступной лоббистской деятельности от имени российских олигархов», — цитирует La Depeche сообщение Mediapart.

По данным Le Monde, Саркисовы подтвердили Mediapart, что наняли Саркози в качестве «специального советника» и председателя комитета советников правления. Пресс-секретарь Саркози не ответила на запрос издания. 

В декабре 2020 года прокуратура Парижа потребовала приговорить бывшего президента Франции Николя Саркози, который обвиняется в коррупции и торговле влиянием, к четырем годам лишения свободы, из них к двум условно. Правоохранительные органы заподозрили, что бывший президент через своего адвоката якобы обещал помочь бывшему сотруднику Кассационного суда Жильберу Азиберу новую и более престижную должность в Монако в обмен на конфиденциальную информацию.

Саркози, который был главой государства с 2007 по 2012 год, на открытии процесса квалифицировал стремление провести данное разбирательство как «скандал, который останется в истории страны».

Автор
Евгений Калюков
Николя Саркози Франция РЕСО-Гарантия
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