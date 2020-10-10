Северная Корея показала на параде новую баллистическую ракету

СМИ сообщили, что ее везло самое крупное транспортное средство из всех представленных Северной Кореей ранее. Представить новое стратегическое вооружение северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал в своем новогоднем обращении

Трансляция военного парада по случаю 75-й годовщины основания Трудовой партии КНДР в Пхеньяне, Северная Корея (Фото: Chung Sung-Jun / Getty Image)

Во время парада в честь 75-летия создания Трудовой партии в Пхеньяне Северная Корея продемонстрировала новую межконтинентальную баллистическую ракету, внешний вид которой до этого был не известен, сообщает Reuters со ссылкой на трансляцию северокорейского телевидения. Трансляцию разместил у себя портал NK News.

Как пишет Reuters, ракету везло самое крупное транспортное средство для перевозки такого груза из всех показанных Северной Кореей ранее, у него было 22 колеса.

В параде участвовали несколько баллистических ракет. На одном из кадров трансляции видно надпись на борту одной из них — Pukguksong-4. Так называется серия баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), до этого было известно только о трех ее модификациях.

Парад с участием межконтинентальных баллистических ракет прошел в КНДР впервые с 2018 года.