Минобороны прокомментировало полет Ту-160 вблизи стран НАТО

Министерство обороны России прокомментировало полет стратегических бомбардировщиков Ту-160 над Северным морем. На перехват этих самолетов утром поднимались самолеты стран НАТО

Бомбардировщик Ту-160 (Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости)

Как сообщили агентству «Интерфакс» в российском военном ведомстве, два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет над акваторией Баренцева, Норвежского и Северного морей. В общей сложности он продолжался 13 часов, а авиационное сопровождение самолетов выполняли истребители МиГ-31.

В Министерстве обороны признали, что «на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии». При этом там подчеркнули, что все полеты ВКС «выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств».

Днем 15 января о полете Ту-160 сообщили в официальном Twitter ВВС Бельгии. Там указали, что в связи с появлением российских самолетов над Северным морем на перехват были подняты истребители с базы в провинции Лимбург. Там указали, что «миссия была выполнена успешно». О нарушениях воздушного пространства со стороны российских летчиков бельгийские военные не сообщали.

Российские летчики регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Северной Атлантики. Всякий раз навстречу им поднимаются самолеты стран НАТО, недалеко от границ которых пролегает маршрут.