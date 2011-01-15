Премьер Туниса согласился на создание коалиционного правительства

Премьер-министр Туниса Мохаммед Ганнуши принял предложение оппозиционных политических партий сформировать коалиционное правительство, передает Reuters. Он также призвал все политические партии принять участие в формировании коалиционного кабинета министров.

"Завтра мы проведем еще одно совещание с целью вывести страну из сложившейся ситуации и провести реальные реформы. Тогда же будут объявлены результаты наших обсуждений", – сообщил агентству лидер Трудовой партии Туниса Мустафа Бен Джаафар.

Кроме того, сегодня, 15 января, спикер парламента Туниса Фуад Мебаза принес присягу в качестве временного исполняющего обязанности главы государства. Как заявил Конституционный совет Туниса, президентские выборы в стране состоятся в течение ближайших 60 дней.

Напомним, 14 января 2011г. в Тунисе произошел государственный переворот. Президент Туниса 74-летний Зин эль-Абидин Бен-Али бежал из страны в Саудовскую Аравию. Ранее президент успел ввести в стране чрезвычайное положение, распустить правительство и объявить о скорых досрочных выборах в парламент.

Смене власти в Тунисе предшествовали массовые манифестации и столкновения протестующих с полицией из-за крайне высокой безработицы и повышения цен на продовольствие. Волнения унесли жизни нескольких десятков человек.