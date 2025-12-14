В европейских посольствах Соединенных Штатах на этой неделе царило мрачное настроение из-за отношения президента США Дональда Трампа к трансатлантическим союзникам, пишет Politico со ссылкой на источники.

Издание сравнивает европейцев с жителями Ктограда, а Трампа — с Гринчем, который «украл Рождество».

Гринч — герой детской книги Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество» 1957 года. По сюжету накануне Рождества, переодевшись в костюм Санта-Клауса, он пробирается в дома жителей Ктограда, чтобы украсть их праздничные украшения и подарки.

«Западный альянс распался. Отношения уже никогда не будут прежними», — заявил представитель одной из европейских стран в разговоре с Politico.

Дипломатов, которые высказываются «не по делу», активно преследуют, говорится в материале. Так, в прошлом месяце бельгийский военный атташе был вынужден подать в отставку после замечаний, в которых он охарактеризовал администрацию Трампа как «характеризующуюся хаосом и непредсказуемостью».

Материал дополняется