США подняли над Пальмирой два F-16 после атаки на военных

После атаки на военных США подняли над Пальмирой два истребителя F-16, пишет The Wall Street Journal

со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По данным Пентагона, 13 декабря в результате нападения недалеко от сирийского города Пальмира погибли двое американских солдат и американский гражданский переводчик. Еще трое американских солдат получили ранения.

Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее «атакой ИГИЛ («Исламское государство», организация признана в России террористической и запрещена. — РБК) против США и Сирии в очень опасном районе Сирии». Он пригрозил «очень серьезным ответ». По его словам, президент Сирии Ахмед аш-Шара «крайне разгневан и обеспокоен».

Нападение произошло, когда солдаты охраняли встречу между местным американским командиром, подполковником, и представителем Министерства внутренних дел Сирии, посвященную борьбе с ИГ, рассказал собеседник. По словам чиновника, американские солдаты охраняли место встречи вместе с сирийскими войсками. Нападавший появился в окне и открыл огонь по солдатам, сказал собеседник. По его словам, американские и сирийские силы открыли ответным огнем, нападавший был убит. В ходе столкновения были ранены и трое военнослужащих сирийских сил безопасности. Центральное командование США заявило, что нападение было совершено «одиночным боевиком ИГИЛ». В Пентагоне уточнили, что нападение произошло в районе, который сирийское правительство не контролирует. В Сирии находится около 1000 американских военнослужащих, в основном в восточной части страны. Несколько баз были закрыты или переданы Сирийским демократическим силам, отмечает WSJ.

Материал дополняется