 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

США подняли над Пальмирой два F-16 после атаки на военных

WSJ: США подняли над Пальмирой два F-16 после атаки на военных

После атаки на военных США подняли над Пальмирой два истребителя F-16, пишет The Wall Street Journal
со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По данным Пентагона, 13 декабря в результате нападения недалеко от сирийского города Пальмира погибли двое американских солдат и американский гражданский переводчик. Еще трое американских солдат получили ранения.

Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее «атакой ИГИЛ («Исламское государство», организация признана в России террористической и запрещена. — РБК) против США и Сирии в очень опасном районе Сирии». Он пригрозил «очень серьезным ответ». По его словам, президент Сирии Ахмед аш-Шара «крайне разгневан и обеспокоен».

Нападение произошло, когда солдаты охраняли встречу между местным американским командиром, подполковником, и представителем Министерства внутренних дел Сирии, посвященную борьбе с ИГ, рассказал собеседник. По словам чиновника, американские солдаты охраняли место встречи вместе с сирийскими войсками. Нападавший появился в окне и открыл огонь по солдатам, сказал собеседник. По его словам, американские и сирийские силы открыли ответным огнем, нападавший был убит. В ходе столкновения были ранены и трое военнослужащих сирийских сил безопасности. Центральное командование США заявило, что нападение было совершено «одиночным боевиком ИГИЛ». В Пентагоне уточнили, что нападение произошло в районе, который сирийское правительство не контролирует. В Сирии находится около 1000 американских военнослужащих, в основном в восточной части страны. Несколько баз были закрыты или переданы Сирийским демократическим силам, отмечает WSJ.

Материал дополняется

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Елена Чернышова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 03:42 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 03:42
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
США подняли над Пальмирой два F-16 после атаки на военных Политика, 03:47
Дмитриев после слов Мерца заявил о спасении Трампом западной цивилизации Политика, 03:38
В аэропорту Пулково скорректировали ограничения на полеты Политика, 03:23
Мэр назвал число погибших при стрельбе в Брауновском университете в США Общество, 02:50
Прощание с послом России в КНДР пройдет в Москве Политика, 02:37
В одном из районов Кубани упали обломки беспилотников Политика, 02:23
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
В Херсонской области 13 округов остались без электричества Политика, 01:53
В Урюпинске из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе Политика, 01:48
Аэропорт Пулково приостановил отправку рейсов Политика, 01:35
Пуск ракеты «Протон‑М» отложили для устранения недочетов Технологии и медиа, 01:25
Дамаск осудил атаку ИГ на сирийско-американский патруль в Пальмире Политика, 01:24
В Ленинградской области объявили об опасности атаки беспилотников Политика, 01:18
Возле кампуса университета в Род-Айленде произошла стрельба Свое дело, 01:13