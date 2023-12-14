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Прямая линия Путина ,  
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Главные заявления Путина на прямой линии. Видео

Сюжет
Прямая линия Путина

Президент России Владимир Путин 14 декабря провел совмещенную прямую линию и пресс-конференцию. Глава государства рассказал, какие задачи ставит на новый президентский срок, когда будет мир на Украине и нужна ли новая мобилизация. РБК собрал кадры главных заявлений президента.

Главные заявления Путина на прямой линии. Видео
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Мобилизация, аборты и цены: главные заявления Путина на прямой линии
Политика
Владимир Путин (в центре)

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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