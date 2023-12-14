Главные заявления Путина на прямой линии. Видео
Президент России Владимир Путин 14 декабря провел совмещенную прямую линию и пресс-конференцию. Глава государства рассказал, какие задачи ставит на новый президентский срок, когда будет мир на Украине и нужна ли новая мобилизация. РБК собрал кадры главных заявлений президента.
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