Главные заявления Путина на прямой линии. Видео

Президент России Владимир Путин 14 декабря провел совмещенную прямую линию и пресс-конференцию. Глава государства рассказал, какие задачи ставит на новый президентский срок, когда будет мир на Украине и нужна ли новая мобилизация. РБК собрал кадры главных заявлений президента.

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