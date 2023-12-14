Сколько длились пресс-конференции и прямые линии Путина. Инфографика
Прямая линия не состоялась в 2020 году из-за начала пандемии коронавируса. Ее элементы включили в большую пресс-конференцию позднее в том же году. В 2022-м не проводились уже оба формата, а в 2023-м их объединили.
Рекордной по длительности была прямая линия в 2013 году: президент общался с гражданами на протяжении 4 часов и 47 минут.
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