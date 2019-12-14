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В США заявили о технологии доставки человека в любую точку планеты за час

Генерал-лейтенант Военно-воздушных сил (ВВС) США в отставке Стивен Кваст, выступая с лекцией в колледже Хиллсдейл (округ Колумбия), рассказал, что Соединенные Штаты располагают технологиями, которые позволяют транспортировать человека в любую точку планеты менее чем за час. Об этом сообщает издание The Drive.

По его словам, эта революционная технология потенциально может сделать существующие аэрокосмические возможности устаревшими. «Эта технология может быть построена сегодня как технология, которая не связана с развитием [уже существующих технологий], чтобы доставить любого человека из любого места на Земле в любое другое место менее чем за час», — сказал он.

Как отмечает издание, высказывание генерала, которого выдвигали на должность главы космического командования ВВС США, прозвучало на фоне других заявлений, сделанных американским военным руководством за последнее время. В них, в частности, говорилось, что Штаты могут оказаться на пороге большого скачка в сфере транспортных технологий.

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