Зюганов и Жириновский попросили Путина возобновить встречи с ними

Лидеры думских фракций попросили Владимира Путина восстановить формат регулярных встреч с ними. «В сложной обстановке нам нужно знать приоритеты», — объяснил Геннадий Зюганов, который ищет встречи с президентом с сентября

Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский (слева направо) (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

На приеме в честь 25-летия Конституции, который прошел 12 декабря в Кремле, лидеры парламентских партий попросили президента Владимира Путина восстановить формат регулярных встреч с ними. Об этом РБК рассказал источник, близкий к администрации президента, и подтвердил лидер КРПФ Геннадий Зюганов.

О восстановлении прежнего формата встреч главу государства просили Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, уточнил близкий к Кремлю собеседник РБК. Президент отреагировал на просьбу положительно и пообещал дать соответствующее поручение своей администрации, добавил источник.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил РБК, что лидеры думских партий действительно обращались к главе государства с просьбой. Путин «обещал подумать», сказал Песков.

Геннадий Зюганов сообщил РБК, что возражений со стороны президента не было: «Будет восстановлен [формат регулярных встреч]. Такая необходимость давно назрела и перезрела. Это нужно и президенту, и главам фракций. Чем сложнее обстановка, тем регулярнее надо встречаться. Нам нужно знать приоритеты».

Интерес думской оппозиции к встречам с президентом заключается еще и в том, что после коллективного общения они стараются остаться с Путиным наедине, чтобы обсудить личные вопросы, поясняет близкий к Кремлю собеседник РБК.

В последний раз Владимир Путин встречался с лидерами думских фракций в сентябре 2016 года, после выборов в Госдуму. С декабря 2016 года появился другой, более широкий формат: глава государства собирает руководство обеих палат парламента, глав думских фракций и председателей комитетов Госдумы и Совета Федерации. Аналогичное мероприятие запланировано и в этом году, предварительная дата — 26 декабря, говорит близкий к администрации президента источник.

Зюганов сказал РБК, что «такой формат, когда собираются человек тридцать, не позволяет детально обсудить важные вопросы».

Летом 2017 года Путин встречался с каждым из лидеров думской оппозиции — Зюгановым, Жириновским и главой «Справедливой России» Сергеем Мироновым — по отдельности. На сайте Кремля отсутствуют сообщения о подобных встречах в этом году, имевших место после президентских выборов.

Геннадий Зюганов пытается пробиться на встречу с главой государства еще с сентября, рассказали два близких к Кремлю собеседника РБК. Дата встречи в формате «один на один» даже была назначена, но после второго тура губернаторских выборов в Приморье, во время которого были многочисленные фальсификации, ее отменили, сказали оба собеседника РБК. Лидер КПРФ пытался добиться назначения новой встречи, чтобы обсудить ситуацию вокруг приморской кампании, но так в этом и не преуспел, уточнил один из источников.

17 сентября глава Компартии заявил: «На выборах в Приморье мы получили криминальный беспредел» — и потребовал, чтобы президент вмешался в ситуацию.

24 сентября, выступая в Госдуме на круглом столе, посвященном совершенствованию избирательного законодательства, Зюганов предложил провести встречу главы государства с лидерами думских фракций. «Я предлагаю собраться в Кремле, попросить президента встретиться с лидерами [фракций] и обсудить наши все предложения. Мы внесли 12 поправок в закон о выборах и считаем, что дебаты обязательны», — заявил он. Инициативу Зюганова поддержал Жириновский, пояснив, что КПРФ и ЛДПР — две самые опытные партии, которые уже 30 лет в условиях новой экономики и новой демократии пытаются реализовать свои наработки. Встречу с участием президента действительно нужно провести, сказал Жириновский, и обозначить ее «как круглый стол политического согласия или выработку новой формулы власти».