Результаты выборов в Мособлдуму пересматриваться не будут

Выборы депутатов Московской областной думы признаны действительными и состоявшимися. Об этом сообщили РБК в избиркоме Подмосковья.

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По итогам внеочередного заседания решено не пересматривать результаты выборов в трех округах - Королеве, Серпухове и Щелковском районе.

Ранее сообщалось, что итоги выборов депутатов Московской областной думы по трем избирательным округам Подмосковья из 25 могут быть пересмотрены в связи с большим количеством нарушений.

В Щелковском районе "Единая Россия" заняла второе место, уступив больше 10% КПРФ, в Серпухове отставание партии власти составило 9%, а в Королеве - 8%.

По итогам обработки 100% протоколов на выборах в Московскую областную думу, прошедших 4 декабря, "Единая Россия" набрала 33,51% голосов. За ней следом с отставанием в 6% следует Коммунистическая партия РФ, набравшая 27,16% голосов избирателей. Почти равную поддержку избирателей получили "Справедливая Россия" с 17,16% голосов и Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) с 15,42%. Партия "Правое дело" с 2,71% голосов в Мособлдуму не попадает, поскольку не преодолела установленный законодательно 5-процентный барьер.

Между тем выборы в Подмосковье и ранее вызывали многочисленные споры. Многих удивил тот факт, что результаты голосования по партиям в Мособлдуму и Госдуму резко различаются. Отличие состоит в том, что на этих участках "Единая Россия" получает намного больше голосов, чем на федеральных парламентских выборах. Одновременно доли КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР на выборах в Мособлдуму снизились в 1,5-2 раза по сравнению с голосованием по Госдуме.