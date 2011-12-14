Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,32 56,57 EUR Нал. 70,54 69,67 USD Бирж. 56,90 +0,24 EUR Бирж. 70,09 +0,34 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9289,20 +192,70 MOEX 2313,73 +0,09% RTS 1280,55 -0,39% Brent 64,25 -1,89% DJIA 25180,94 -0,61% Nasdaq 7568,23 +0,10% FTSE 7198,66 -0,36%
Результаты выборов в Мособлдуму пересматриваться не будут
Лента новостей
«Таких, как Табаков, уже мало делают»: как вспоминают актера его коллеги 18:37, Общество Собчак обвинила Слуцкого в нарушении «законов каждый день» 18:34, Политика В Греции выдали ордер на арест сорвавшего матч российского бизнесмена 18:28, Общество Минтранс предложил ввести новый дорожный знак к ЧМ-2018 18:24, Общество Путин предложил при наличии хлеба «и разведкой позаниматься» 18:05, Общество Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея  Тренер сборной Бразилии по футболу назвал состав на матч против России 17:51, Спорт Названо место прощания с Табаковым 17:49, Общество Путин выразил уверенность в скором лидерстве России на агрорынке 17:45, Экономика Хазанов назвал Табакова человеком с чрезвычайно высоким КПД 17:42, Общество В Аризоне из-за крушения дрона начался пожар в заповеднике 17:38, Общество Шереметьево объявил конкурс на поставку павильонов для курения 17:35, Общество Таможня Шереметьево нашла в посылке из Италии радиоактивный минерал 17:34, Общество Иван Дубков, шеф-повар: может ли здоровая еда быть вкусной 17:33, РБК Стиль и Xperia «Я всегда думал о зрителях»: памяти Олега Табакова 17:33, Фотогалерея  Полиция Непала подтвердила смерть 49 человек в крушении самолета 17:30, Общество Говорухин назвал Табакова «сегодняшним Станиславским» 17:26, Общество В Москве мужчина поджег стену у входа в приемную ФСБ 17:26, Общество Посольство России сообщило об угрозах российским журналистам в Британии 17:23, Политика Путин выразил соболезнования родным и близким Табакова 17:22, Общество В МХТ им. Чехова на три дня отменили спектакли из-за смерти Табакова 17:16, Общество Путин предложил британцам «разобраться самим» с делом Скрипаля 17:14, Политика Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Табакова 17:10, Общество Директор Большого театра назвал Табакова уникальным театральным деятелем 17:07, Общество Мосгорсуд оставил под арестом двоих обвиняемых по «кокаиновому делу» 17:05, Общество
Результаты выборов в Мособлдуму пересматриваться не будут
Политика, 14 дек 2011, 01:56
0
Результаты выборов в Мособлдуму пересматриваться не будут
Выборы депутатов Московской областной думы признаны действительными и состоявшимися. Об этом сообщили РБК в избиркоме Подмосковья.
Фото: РБК

По итогам внеочередного заседания решено не пересматривать результаты выборов в трех округах - Королеве, Серпухове и Щелковском районе.

Ранее сообщалось, что итоги выборов депутатов Московской областной думы по трем избирательным округам Подмосковья из 25 могут быть пересмотрены в связи с большим количеством нарушений.

В Щелковском районе "Единая Россия" заняла второе место, уступив больше 10% КПРФ, в Серпухове отставание партии власти составило 9%, а в Королеве - 8%.

По итогам обработки 100% протоколов на выборах в Московскую областную думу, прошедших 4 декабря, "Единая Россия" набрала 33,51% голосов. За ней следом с отставанием в 6% следует Коммунистическая партия РФ, набравшая 27,16% голосов избирателей. Почти равную поддержку избирателей получили "Справедливая Россия" с 17,16% голосов и Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) с 15,42%. Партия "Правое дело" с 2,71% голосов в Мособлдуму не попадает, поскольку не преодолела установленный законодательно 5-процентный барьер.

Между тем выборы в Подмосковье и ранее вызывали многочисленные споры. Многих удивил тот факт, что результаты голосования по партиям в Мособлдуму и Госдуму резко различаются. Отличие состоит в том, что на этих участках "Единая Россия" получает намного больше голосов, чем на федеральных парламентских выборах. Одновременно доли КПРФ, "Справедливой России" и ЛДПР на выборах в Мособлдуму снизились в 1,5-2 раза по сравнению с голосованием по Госдуме.

Теги: Мособлдума , Подмосковье , областная дума
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
Избирком объявил результаты выборов в парламент Подмосковья Политика
Мособлдуму поделят "Единая Россия" и КПРФ Политика
"ЕР" на выборах в Мособлдуму выигрывает у коммунистов всего 5% Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.