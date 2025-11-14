 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Минюст признал иноагентом экономиста Рубена Ениколопова

Ведомство утверждает, что он распространял ложную информацию о политике России, взаимодействовал с иноагентами и нежелательными организациями. Помимо него в реестр иноагентов попали Костюченко, Кривошеев, а также ООО «ФОРПОСТ»
Рубен Ениколопов
Рубен Ениколопов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В пятницу, 14 ноября, Минюст внес в реестр иноагентов еще трех человек и одно общество с ограниченной ответственность. Об этом министерство сообщило на своем сайте.

Речь идет, в частности, о профессоре университета Помпеу Фабра (Universitat Pompeu Fabra) экономисте Рубене Ениколопове. Как считает ведомство, он создавал сообщения и материалы для иноагентов и нежелательных организаций, а также распространял ложную информацию о решениях и политике властей России и взаимодействует с иностранными организациями. На данный момент Ениколопов проживает за границей.

«В реестр иностранных агентов включены Р.С. Ениколопов, Е.Г. Костюченко, К.С. Кривошеев, а также общество с ограниченной ответственностью «ФОРПОСТ», — говорится в сообщении.

Из сообщения ведомства также следует, что Минюст признал иноагентами бывшую журналистку «Новой газеты» Елену Костюченко и бывшего корреспондента «Коммерсантъ» Кирилла Кривошеева.

Как утверждает ведомство, Костюченко распространяла ложные сведения о политике России, выступала против военной операции на Украине, пропагандировала ЛГБТ-отношения («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России). Журналистка также создавала и распространяла материалы иностранных агентов, участвовала в нежелательных организациях и поддерживает связь с иностранными агентами, сообщает Минюст. В настоящее время Костюченко проживает за границей.

Кривошеев, как говорится в сообщении Минюста, создавал и распространял материалы иноагентов, а также недостоверную информацию о политике России. Помимо этого, он взаимодействует с иностранными информационными источниками. Кривошеев проживает за пределами России.

Кроме этого, в реестр иноагентов добавили ООО «ФОРПОСТ», которое занимается предоставлением услуг по обеспечению информационной и инженерно-технической безопасности. Общество получало финансирование от иностранных источников и поддерживало организацию из реестра иностранных агентов, утверждает Минюст.

Юрия Дудя заочно приговорили за нарушение обязанностей иноагента
Политика
Юрий Дудь

Материал дополняется

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
иноагенты Минюст реестр Рубен Ениколопов

