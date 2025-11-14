Путин присвоил звание Героя труда президенту «Транснефти»
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда главе «Транснефти» Николаю Токареву. Согласно указу, звание присвоено «за особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса».
74-летний Токарев занимает пост президента «Транснефти» с 2007 года. До этого, с 2000 года по 2007 год руководил «Зарубежнефтью», а в 1980-х годах служил в дрезденской резидентуре КГБ вместе с Путиным. За время работы на посту главы «Транснефти» Токарев был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени и II степени.
Герой Труда, наряду с Героем России, — высшее звание и государственная награда за особые трудовые заслуги перед государством. Героям Труда вручают знак особого отличия — золотую медаль и грамоту о присвоении звания.
Материал дополняется
