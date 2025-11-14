Кабмин предложил обязать операторов отключать связь по запросу ФСБ

Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Global Look Press

Операторов могут обязать отключить связь по требованию ФСБ, в таком случае они не будут нести ответственность за неисполнение обязательств по договору об оказании услуг. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство.

«Оператор связи не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств связано с выполнением оператором связи требований органов Федеральной службы безопасности», — говорится в проекте Федерального закона.

Инициатива предусматривает то, что операторов могут обязать прекратить оказание услуг связи при поступлении такого запроса от ФСБ. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на регулирование отношений в области обеспечения безопасности по направлениям деятельности ФСБ России и противодействие терроризму.

Проект предлагает внести изменения в статьи 44 и 46 Федерального закона «О связи».

Материал дополняется