Кабмин предложил обязать операторов отключать связь по запросу ФСБ
Операторов могут обязать отключить связь по требованию ФСБ, в таком случае они не будут нести ответственность за неисполнение обязательств по договору об оказании услуг. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство.
«Оператор связи не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств связано с выполнением оператором связи требований органов Федеральной службы безопасности», — говорится в проекте Федерального закона.
Инициатива предусматривает то, что операторов могут обязать прекратить оказание услуг связи при поступлении такого запроса от ФСБ. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на регулирование отношений в области обеспечения безопасности по направлениям деятельности ФСБ России и противодействие терроризму.
Проект предлагает внести изменения в статьи 44 и 46 Федерального закона «О связи».
Материал дополняется
