Операторов предложили не наказывать за отключение связи из-за угрозы БПЛА
Минцифры предложило освободить операторов от ответственности за отключение связи при беспилотной опасности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Операторы будут освобождены от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, упомянутых в договорах об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, при получении запросов ФСБ для «защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности». Кроме того, операторы будут обязаны «приостановить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса».
Правительственная комиссия одобрила инициативу для внесения в Госдуму, поправки будут внесены в статьи 44 и 46 федерального закона «О связи».
Об этой же инициативе пишут «Ведомости», не упоминая беспилотную опасность.
Инициатива не нова, однако теперь власти намерены ее формализовать и повысить оперативность, объяснил управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Он рассказал «Ведомостям», что сейчас операторы обязаны оказывать содействие при проведении оперативно-разыскных мероприятий в случаях, установленных законом, а также предоставлять информацию об абонентах, но эти нормы разрозненны и не дают прямого механизма быстрого отключения конкретных номеров или устройств. Теперь же ФСБ может без суда потребовать не исполнять обязательства по договору.
Поручение о прекращении оказания услуг связи приходят от самых разных ведомств и расхождения в требованиях приводили к хаосу, из-за чего восстановление связи могло затягиваться на несколько дней, рассказал аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. Этой инициативой определяется ведомство, которое будет регулировать взаимодействие с операторами.
