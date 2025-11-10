 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Бизнес⁠,
0

Операторов предложили не наказывать за отключение связи из-за угрозы БПЛА

ФСБ сможет без суда требовать от операторов прекратить обслуживание конкретных номеров ради безопасности, причем поставщиков услуг связи освободят от ответственности за нарушение договора
Фото: Яна Мордвинцева / РБК
Фото: Яна Мордвинцева / РБК

Минцифры предложило освободить операторов от ответственности за отключение связи при беспилотной опасности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Операторы будут освобождены от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, упомянутых в договорах об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи, при получении запросов ФСБ для «защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности». Кроме того, операторы будут обязаны «приостановить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса».

Правительственная комиссия одобрила инициативу для внесения в Госдуму, поправки будут внесены в статьи 44 и 46 федерального закона «О связи».

Об этой же инициативе пишут «Ведомости», не упоминая беспилотную опасность.

Власти уточнили правила вмешательства в работу Рунета в случае угроз
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Инициатива не нова, однако теперь власти намерены ее формализовать и повысить оперативность, объяснил управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Он рассказал «Ведомостям», что сейчас операторы обязаны оказывать содействие при проведении оперативно-разыскных мероприятий в случаях, установленных законом, а также предоставлять информацию об абонентах, но эти нормы разрозненны и не дают прямого механизма быстрого отключения конкретных номеров или устройств. Теперь же ФСБ может без суда потребовать не исполнять обязательства по договору.

Поручение о прекращении оказания услуг связи приходят от самых разных ведомств и расхождения в требованиях приводили к хаосу, из-за чего восстановление связи могло затягиваться на несколько дней, рассказал аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. Этой инициативой определяется ведомство, которое будет регулировать взаимодействие с операторами.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
мобильный интернет Минцифры Госдума отключение связи

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Создатель интернета рассказал, что забыл туда включить
Технологии и медиа
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Технологии и медиа
Работа мобильного интернета ограничена в Ярославской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Жертвы и миллион беженцев: что творится на Филиппинах после супертайфуна Общество, 17:46 
В центре Нью-Дели взорвался автомобиль Общество, 17:42
Забытой со связанными руками клиентке интерната ампутировали кисти Общество, 17:41
FA объяснил противоречия в политике первой и второй администраций Трампа Политика, 17:38
Председатель парламента Сербии прибыла с визитом на Украину Политика, 17:37
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Лукашенко предупредил США, что держит ядерное оружие «в надежном месте» Политика, 17:22
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Хватит работать там, куда позовут: как строить карьеру в виде трека Образование, 17:20
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Суд арестовал пенсионерку, толкнувшую девочку на пути в московском метро Общество, 17:07
Премия или дисконт. Как инвестбанки оценили «Дом.РФ» перед IPOПодписка на РБК, 17:03
Сначала человек, потом профи: главное при найме — soft skills кандидата Образование, 16:53
Операторов предложили не наказывать за отключение связи из-за угрозы БПЛА Бизнес, 16:51
Брусникина заявила, что имя Покровской вписано в историю мирового спорта Спорт, 16:40