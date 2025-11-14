 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о взятии Орестополя в Днепропетровской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Орестополь в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Восток».

Село Орестополь находится на левом берегу реки Волчья, недалеко от границы Днепропетровской области с Запорожской и ДНР. В 5 км от него расположено село Новоселовка, о контроле над которым Минобороны России отчитывалось 5 сентября. В 2001 году в Орестополе проживало 574 человека.

За минувшую неделю подразделения «Востока» также нанесли удары по позициям шести бригад и трех штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также установили контроль над населенными пунктами Даниловка, Волчье в Днепропетровской области, Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное в Запорожской области. Потери ВСУ в зоне действия этой группировки войск Минобороны оценило в 1 665 военных, 11 боевых бронированных машин, 81 автомобиль и девять орудий полевой артиллерии.

Материал дополняется

