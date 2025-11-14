 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Вэнс раскритиковал и похвалил демократов после рекордно долгого шатдауна

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Самый долгий в истории США шатдаун показал, что леворадикальные демократы «готовы сжечь всю страну», чтобы «заполучить» президента Дональда Трампа, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс. Приостановка работы американского правительства на фоне спора о бюджете продолжалась более 40 дней.

«Зарплаты военнослужащих, пособия SNAP (программа льготной покупки продуктов. — РБК), авиадиспетчеры — им плевать на расходы, лишь бы это вредило Трампу», — сказал Вэнс в интервью Fox News. Его фрагмент политик опубликовал в Х.

В США 13 ноября завершился самый долгий в истории шатдаун. Стране потребуется время, чтобы полностью восстановиться после него, подчеркнул Вэнс в интервью.

Рекордный шатдаун стал итогом многонедельного политического противостояния между республиканцами и демократами. Демократы отказывались одобрить проект бюджета, поскольку он не предполагал продления субсидий в рамках закона о доступном здравоохранении (Affordable Care Act, ACA; неформально известен как Obamacare), срок действия которых истекает в конце 2025 года.

В США завершился самый долгий шатдаун: сколько длились предыдущие
Политика
Военнослужащие Национальной гвардии на фоне&nbsp;Капитолия&nbsp;в первый день частичного прекращения работы правительства в Вашингтоне,&nbsp;США, 1 октября 2025 года

По словам Вэнса, демократы «держали американский народ в заложниках» и требовали $1,5 трлн на пособия. «Демократы, я думаю, совершили огромную политическую ошибку, продолжая настаивать на всех этих безумных вещах», — подчеркнул он.

Вице-президент добавил, что отдает «должное умеренным демократам в сенате», которые поддержали первоначальный законопроект о сохранении работы правительства, еще до шатдауна. Принятие законопроекта стало возможным, когда группа умеренных демократов и один независимый сенатор отклонились от партийной линии. Несмотря на критику со стороны прогрессивного крыла демпартии, они заявили, что дальнейшее затягивание кризиса не приведет к лучшему результату.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Джеймс Дэвид Вэнс США демократы республиканцы

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 01:19
СТД «Петрович» вошел в рейтинг топ-работодателей России РБК+, 10:00
Задержание и показания готовивших убийство военного на кладбище. Видео Политика, 09:48
Кондратьев рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ на Новороссийск Политика, 09:48
Передача Марченко помогла «Коламбусу» обыграть «Эдмонтон» Спорт, 09:42
Проблема кассовых разрывов: что меняет новый налоговый законПодписка на РБК, 09:40
Названы районы Москвы — лидеры по темпам роста цен на массовое жилье Недвижимость, 09:37
Сборная Франции отобралась на ЧМ по футболу, разгромив Украину Спорт, 09:34
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Роналду впервые удалили в матче за сборную Спорт, 09:33
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Поезда в Крым задержались на 4,5 часа на фоне атак БПЛА на регион Политика, 09:31
Названы самые популярные страны для путешествий на Новый год Недвижимость, 09:31
Метеоролог объяснила фиолетовое небо над Москвой Общество, 09:28
За подготовку убийства военного в Москве пообещали заплатить метадоном Политика, 09:19
«Дом.РФ» объявил диапазон цен для IPO на Московской бирже Инвестиции, 09:19