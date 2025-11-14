Вэнс раскритиковал и похвалил демократов после рекордно долгого шатдауна

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Самый долгий в истории США шатдаун показал, что леворадикальные демократы «готовы сжечь всю страну», чтобы «заполучить» президента Дональда Трампа, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс. Приостановка работы американского правительства на фоне спора о бюджете продолжалась более 40 дней.

«Зарплаты военнослужащих, пособия SNAP (программа льготной покупки продуктов. — РБК), авиадиспетчеры — им плевать на расходы, лишь бы это вредило Трампу», — сказал Вэнс в интервью Fox News. Его фрагмент политик опубликовал в Х.

В США 13 ноября завершился самый долгий в истории шатдаун. Стране потребуется время, чтобы полностью восстановиться после него, подчеркнул Вэнс в интервью.

Рекордный шатдаун стал итогом многонедельного политического противостояния между республиканцами и демократами. Демократы отказывались одобрить проект бюджета, поскольку он не предполагал продления субсидий в рамках закона о доступном здравоохранении (Affordable Care Act, ACA; неформально известен как Obamacare), срок действия которых истекает в конце 2025 года.

По словам Вэнса, демократы «держали американский народ в заложниках» и требовали $1,5 трлн на пособия. «Демократы, я думаю, совершили огромную политическую ошибку, продолжая настаивать на всех этих безумных вещах», — подчеркнул он.

Вице-президент добавил, что отдает «должное умеренным демократам в сенате», которые поддержали первоначальный законопроект о сохранении работы правительства, еще до шатдауна. Принятие законопроекта стало возможным, когда группа умеренных демократов и один независимый сенатор отклонились от партийной линии. Несмотря на критику со стороны прогрессивного крыла демпартии, они заявили, что дальнейшее затягивание кризиса не приведет к лучшему результату.