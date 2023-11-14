Axios сообщил о критике Байдена в Госдепе из-за войны Израиля и ХАМАС

Axios: в записке Госдепа Байдена обвиняют в дезинформации об Израиле и ХАМАС

Во внутренней записке Госдепа Байден обвиняется в «распространении дезинформации» о войне Израиля и ХАМАС, а также критикуется позиция США по конфликту, пишет Axios. Авторы призвали США выступить за прекращение огня

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Во внутренней записке Госдепартамента США президент страны Джо Байден обвиняется в распространении дезинформации о конфликте Израиля и исламистского движения ХАМАС, а также говорится о «военных преступлениях» израильской стороны в секторе Газа, сообщает Axios, ознакомившись с документом.

Пятистраничную записку составил младший дипломат, который в соцсетях предположил, что поддержка Байденом Израиля делает американского президента «соучастником геноцида», пишет издание. Ее подписали 100 сотрудников Госдепа и Агентства США по международному развитию (USAID). Документ призывает высокопоставленных чиновников США пересмотреть позицию по конфликту Израиля с ХАМАС и потребовать прекращения огня в секторе Газа.

В записке Байден обвиняется в «распространении дезинформации в своей речи от 10 октября» в поддержку Израиля. Тогда президент США назвал атаку ХАМАС на южные районы Израиля терроризмом и заявил о праве израильской стороны на ответные действия.

«ХАМАС не выступает за право палестинского народа на достоинство и самоопределение. Заявленная цель — уничтожение государства Израиль и убийство еврейского народа. Они используют мирных палестинцев в качестве живого щита. ХАМАС не предлагает ничего, кроме террора и кровопролития, независимо от того, кто платит цену. <...> Террористы целенаправленно нападают на мирных жителей, убивают их. Мы соблюдаем законы войны — закон ведения войны. Это важно. Есть разница», — сказал Байден.

Также в записке критикуется заявление американского президента 27 октября о том, что у него «нет уверенности» в числе погибших и раненых, предоставленных министерством здравоохранения в Газе. В то же время Байден отметил, что «уверен, что там были убиты невинные люди».

Во внутреннем документе Госдепа говорится, что «мы настоятельно рекомендуем (правительству США) выступать за освобождение заложников как ХАМАС, так и (Израилем)», ссылаясь на «тысячи» палестинцев, удерживаемых в Израиле, в том числе «без предъявления обвинений».

На протяжении всего документа содержится более широкая критика политики США на Ближнем Востоке и того, что авторы называют неспособностью продвинуть жизнеспособный путь к урегулированию конфликта между Израилем и палестинцами на основе сосуществования двух государств, который, по словам Байдена, он поддерживает.

«Члены Белого дома и (Совета национальной безопасности) продемонстрировали явное пренебрежение к жизням палестинцев, документально подтвержденное нежелание деэскалации и, даже до 7 октября, безрассудное отсутствие стратегического предвидения», - приводит Axios выдержку из записки.

Как отмечает издание, неизвестно, сколько меморандумов о несогласии с позицией США по войне Израиля и ХАМАС было подано. Так, 6 ноября Politico написала о записке, в котором содержался призыв «публично критиковать нарушения Израилем международных норм».

По последним данным Минздрава сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, в регионе погибли 11 240 человек, из них 4630 детей и 3130 женщин. Израиль сообщал о более чем 5,4 тыс. погибших.