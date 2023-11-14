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Военная операция на Украине ,  
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Погиб глава штаба бригады морпехов, участвовавших в боях за Мариуполь

Погиб глава штаба бригады морпехов, участник боев за Мариуполь Суханов
Сюжет
Военная операция на Украине
В Севастополе похоронили главу штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота Яна Суханова, участника боев за Мариуполь и «Азовсталь». В Мариуполе он получил ранение. Он умер в госпитале в Москве
Фото: razvozhaev / Telegram
Фото: razvozhaev / Telegram

В Севастополе похоронили погибшего начальник штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота гвардии подполковника Яна Суханова, под руководством которого подразделение участвовало в боях за Мариуполь и завод «Азовсталь», сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он рассказал, что Суханов в 2002 году окончил с отличием Дальневосточное высшее командное училище и получил назначение в Севастополь, где проходил службу, пройдя путь от командира взвода до начальника штаба-заместителя командира отдельной бригады. Также погибший

«Он служил и в десантно-штурмовых подразделениях, и в разведке. Прошел «горячие» точки, был в командировках на территории Сирийской Арабской Республики, имеет множество наград, включая Орден Мужества. <...> Ян Александрович получил ранение в Мариуполе. При лечении в госпитале в Москве врачи диагностировали еще одно коварное заболевание, которое не позволило организму справиться с полученными ранениями», — написал Развожаев в телеграм-канале.

О смерти Суханова 8 ноября сообщила Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун». По ее данным, 45-летний офицер умер в госпитале имени Бурденко в Москве. В некрологе говорилось, что он был начальников штаба 810-й отдельной ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Севастополь Черноморский флот морская пехота Михаил Развожаев российский офицер
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