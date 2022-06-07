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Австралия обвинила КНР в акте агрессии из-за перехвата самолета

26 мая самолет P-8 королевских ВВС Австралии был перехвачен китайским истребителем J-16 во время патрулирования над Южно-Китайским морем в результате опасного маневра, сообщили в Минобороны страны
Фото: Greg Wood / Reuters
Фото: Greg Wood / Reuters

Австралия расценивает перехват своего самолета P-8A Poseidon китайским истребителем J-16 как акт агрессии, заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе, сообщает 9News. «Мы расцениваем действия Китая как акт агрессии», — сказал Альбанезе в ходе визита в Индонезию.

По данным австралийского Минобороны, 26 мая самолет P-8 королевских Военно-воздушных сил Австралии был перехвачен китайским J-16 во время патрулирования над Южно-Китайским морем. В результате был совершен «опасный маневр, создавший угрозу безопасности экипажа Р-8». Австралийские самолеты действуют в соответствии с международным правом, подчеркнули в военном ведомстве.

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Как рассказал министр обороны Ричард Марлз, J-16 подлетел к P-8 и запустил сигнальные ракеты-приманки. В результате часть алюминиевой крошки попала в двигатели австралийского самолета.

В китайском МИДе в свою очередь заявили, что Пекин не позволит ни одной стране «нарушать суверенитет и безопасность Китая ради свободы судоходства и ставить под угрозу мир и стабильность в Южно-Китайском море». Там призвали Австралию быть осторожнее в своих суждениях во избежание серьезных последствий.

В конце февраля австралийские военные сообщали, что корабль Военно-морских сил КНР направил лазер на самолет P-8A Poseidon.

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Теги
Елена Чернышова
Австралия самолет перехват Китай
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