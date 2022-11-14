«Коммерсантъ» узнал о согласовании визита замгоссекретаря США в Москву

Визит Нуланд в Москву, по словам источников газеты, может состояться до конца ноября. Планируется, что замгоссекретаря встретится с заместителями министра иностранных дел Сергеем Рябковым и Андреем Руденко

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Вашингтон и Москва согласовывают возможность приезда в Россию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Вероятность приезда дипломата высока, визит может состояться до конца ноября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«Визит обсуждается. Возможно, ноябрь, но это пока неточно. До конкретики по собеседникам пока дело не дошло», — сказал источник газеты в Вашингтоне.

Собеседники с российской стороны отметили, что с Нуланд, скорее всего, встретятся заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Андрей Руденко. Первый курирует в ведомстве отношения с США, а второй — все постсоветское пространство, включая Украину.

Некоторые из собеседников газеты в Москве не исключают, что у Нуланд также может состояться и контакт с нынешним куратором украинского направления (и всего постсоветского пространства) в Кремле — заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.

Нуланд работает в Госдепартаменте США с 2010 года. С сентября 2013 года по январь 2017 года она была помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Тогда Нуланд запомнилась, в частности, тем, что зимой 2014 года приехала на Майдан в Киеве и предлагала протестующим печенье и хлеб. Весной 2021 года она заняла пост заместителя госсекретаря США по политическим делам.

В последний раз Нуланд прилетала в Москву в октябре прошлого года. Она должна была встретиться с помощником российского президента Юрием Ушаковым, заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком и заместителем главы российского МИДа Сергеем Рябковым. Перед визитом в Россию с Нуланд сняли персональные российские санкции, введенные в 2019 году. В обмен на это США, по словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, должны были принять симметричные меры в отношении российских дипломатов.

Позже Захарова сообщила, что из Москвы Нуланд улетела с «заданием» по решению кризиса с визами. Проблемы с выдачей американских виз в России начались после начала пандемии COVID-19 и закрытия американских дипломатических миссий в стране.